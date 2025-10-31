80 kişinin hayatını kaybettiği deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere'ye kaçtı!

Adıyaman’da 6 Şubat 2023 depremlerinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında yeni bir iddia gündeme geldi. Duruşmada söz alan müşteki avukatları, davanın sanıklarından eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen’in Mersin’den gemiyle İngiltere’ye kaçtığını ileri sürdü.

Mahkeme, iddiaların araştırılması için Türkiye genelindeki Liman Başkanlıklarına müzekkere yazılmasına karar verdi.

"MERSİN'DEN GEMİYLE LONDRA’YA GİTTİ"

Müşteki avukatı Recep Kılıç, haricen yapılan araştırmalarda Şükrü İşitmen’in İngiltere’ye kaçtığı yönünde bilgiler elde ettiklerini belirterek, “Mersin’den kaçak bir şekilde gemiyle Londra’ya gittiğini öğrendik. Bu şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Türkiye’ye iadesinin sağlanmasını talep ediyoruz.” dedi.

"EYLEM TOK'A KIRMIZI BÜLTEN ÇIKTI, İŞİTMEN'E DE ÇIKARILSIN"

Depremde öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler de, Eylem Tok ve oğlu hakkında çıkarılan kırmızı bülteni hatırlatarak, müteahhit İşitmen için de aynı işlemin yapılmasını istedi.

Enkazdan sağ kurtulan Hatice Elçi ise eşi ve üç çocuğunu kaybettiğini belirterek, “Şikayetim devam ediyor, İşitmen yakalansın” dedi.

MAHKEMEDEN ARAŞTIRMA TALİMATI

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların hiçbiri duruşmada yer almadığı oturumda, Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın deniz yoluyla yurt dışına çıkıp çıkmadığının tespit edilmesi için Liman Başkanlıklarına yazı gönderilmesine, ikamet ettiği bölgede araştırma yapılmasına ve yurt dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesine hükmetti.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinin celse arasında değerlendirileceği bildirildi. Dava, 2 Şubat 2026 tarihine ertelendi.