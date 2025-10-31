Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi

Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi
Yayınlanma:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından darbedildi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu.

1.jpg

ONLARCA KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheli, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3.jpg

Taburcu edilen şüpheli, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü
80 yaşındaki adam 12 metrelik kuyuya düştü
80 kişinin hayatını kaybettiği deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere'ye kaçtı!
80 kişinin hayatını kaybettiği deprem davasında yeni iddia: AKP'li müteahhit İngiltere'ye kaçtı!