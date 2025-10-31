Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu.

ONLARCA KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheli, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taburcu edilen şüpheli, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.