Taciz iddiası bir ilçeyi karıştırdı: Sokak ortasında darp edildi
Yayınlanma:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından darbedildi.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sokak arasında yürüyen bir kadını takip eden şüpheli, kadına sözlü tacizde bulundu.
ONLARCA KİŞİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Şüpheli, yardıma gelen kişiler tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şüpheli, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Taburcu edilen şüpheli, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?