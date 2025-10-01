8 ay sonra tahliye olan Ayşe Barım'dan ilk görüntüler

Yaklaşık 25 yıldır menajerlik yapan Ayşe Barım, bir kişinin sosyal medyada okudukları paylaşımlar üzerine Gezi eylemlerini organize ettiği iddiasıyla şikayetçi olması nedeniyle tam 247 gün tutuklu kaldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Barım hakkında bugün tahliye kararı verildi. Uzun süre sağlık problemleri yaşayan, cezaevindeki tek kaldığı koğuşta üç kez baygın bulunan Barım hakkında yazılan raporlarda 34 kilo verdiği belirtilmişti. SZC TV'nin çektiği ilk görüntülerde Barım'ın aşırı kilo kaybı dikkat çekti.

Barım, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.

Ev hapsi adli kontrolü ile tahliyesine karar verilen Ayşe Barım ifadesinde sağlık durumuna değinmiş, "Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. 30’dan fazla kilo kaybettim. Bayılmalarla ilgili sevklerim başladı ama panik atak yüzünden o kadar zor sevk oldum ki… Ameliyatlarım çok riskli, bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor. Kalp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidecek durum olduğu raporlarda da var. O ameliyatları yapan doktorumun yorumuyla ve onun gözetiminde yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, "Kendi istediği hastanede, istediği doktorda tedavi olabilir. Hangi doktora gitmek istediğini bildirecek ve tedavisini olabilecek. Bu hastalıklardan dolayı göreceği tedavilere hazırlanması gerekiyor. Cezaevi koşullarında bu mümkün değildi" dedi.

Bir sonraki duruşma 11 Şubat 2026’ya ertelendi.