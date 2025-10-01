8 ay sonra tahliye olan Ayşe Barım'dan ilk görüntüler

8 ay sonra tahliye olan Ayşe Barım'dan ilk görüntüler
Yayınlanma:
Gezi davasından tutuklu bulunan Ayşe Barım, tahliye edildi. Barım'ın cezaevi çıkışında ilk görüntüleri paylaşıldı.

Yaklaşık 25 yıldır menajerlik yapan Ayşe Barım, bir kişinin sosyal medyada okudukları paylaşımlar üzerine Gezi eylemlerini organize ettiği iddiasıyla şikayetçi olması nedeniyle tam 247 gün tutuklu kaldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Barım hakkında bugün tahliye kararı verildi. Uzun süre sağlık problemleri yaşayan, cezaevindeki tek kaldığı koğuşta üç kez baygın bulunan Barım hakkında yazılan raporlarda 34 kilo verdiği belirtilmişti. SZC TV'nin çektiği ilk görüntülerde Barım'ın aşırı kilo kaybı dikkat çekti.

ayse-barimdan-ilk-goruntuler.jpeg

Barım, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan aracına binerek Silivri'den ayrıldı.

menajer-ayse-barim-ilk.jpeg

Ev hapsi adli kontrolü ile tahliyesine karar verilen Ayşe Barım ifadesinde sağlık durumuna değinmiş, "Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. 30’dan fazla kilo kaybettim. Bayılmalarla ilgili sevklerim başladı ama panik atak yüzünden o kadar zor sevk oldum ki… Ameliyatlarım çok riskli, bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor. Kalp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidecek durum olduğu raporlarda da var. O ameliyatları yapan doktorumun yorumuyla ve onun gözetiminde yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Barım'ın avukatı Deniz Ketenci, "Kendi istediği hastanede, istediği doktorda tedavi olabilir. Hangi doktora gitmek istediğini bildirecek ve tedavisini olabilecek. Bu hastalıklardan dolayı göreceği tedavilere hazırlanması gerekiyor. Cezaevi koşullarında bu mümkün değildi" dedi.

Bir sonraki duruşma 11 Şubat 2026’ya ertelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Ramazan Gülten Halk TV'ye konuştu: Kızım için masal yazıyorum
İstanbul'un 22 ilçesine kritik uyarı! 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak: Önleminizi alın
Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
Türkiye
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
Kazmayı vurdukça tarih fışkırıyor: 12 bin yıllık tarihi alanda 8 yeni keşif gün yüzüne çıktı
CHP'li Atalar'dan restorasyon tepkisi: Selimiye kimsenin resim defteri değil
CHP'li Atalar'dan restorasyon tepkisi: Selimiye kimsenin resim defteri değil