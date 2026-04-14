78 yıllık dev Türk şirketi başaramadı: Resmen ilan edildi

Yayınlanma:
Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura, mali darboğazı aşamayarak iflas etti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini değerlendirdikten sonra iflas kararı verdi.

Türkiye'nin en eski ayakkabı üreticilerinden Yeşil Kundura'nın devamı niteliğindeki HK Kundura, girdiği ekonomik sıkıntıları çözemeyerek iflas etti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, mahkeme kararıyla iflasını resmen ilan etti.

HK KUNDURA İFLAS ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 2025 yılında yeni adıyla faaliyetine devam eden şirket, içine girdiği mali darboğazdan kurtulamayarak konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayındaki üç aylık geçici mühletin ardından iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu süreçte de mali sorunlarını çözemedi ve iflas etti.

KONKORDATO SÜRECİ TAMAMLANAMADI

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme, o dönemde şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. Şirket, aralık 2023'te konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti. Ancak yeni unvanıyla faaliyetlerine devam eden HK Kundura, bu kez iflastan kurtulamadı.

YEŞİL KUNDURA'NIN TARİHÇESİ

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı. Köklü geçmişiyle Türk ayakkabı sektörünün önemli markalarından biri olan şirket, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

