140 yıllık gıda devi iflas etti

Amerika’nın mutfak mirası, gıda devi Del Monte finansal darboğaza yenik düştü. 140 yıllık geçmişiyle bir döneme damga vuran dev şirket, iflas koruma kalkanına rağmen ayakta kalamadı. Kaliforniya’da bir devrin kapandığı o anlar, yüzlerce işçinin gözyaşıyla mühürlendi.

FABRİKA KAPILARINA KİLİT VURULDU

Şirketin Kaliforniya, Modesto’daki kalbi sayılan dev üretim tesisi, alıcı bulunamaması nedeniyle kalıcı olarak kapatıldı. 7 Nisan itibarıyla fabrikada makineler sustu; üretimden gelen güç yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Bu kararla birlikte 765 çalışan işine son verilerek belirsizliğe terk edildi.

TARIM ZİNCİRİNDE BÜYÜK KIRILMA

Krizin faturası sadece fabrikada çalışanlarla sınırlı kalmadı. Yıllardır mahsulünü Del Monte’ye emanet eden yerel üreticiler, en büyük alıcılarını kaybetti. Tarım zincirindeki bu kopuş, tarladaki ürünün geleceğini ve yerel ekonominin temellerini sarsıyor.

BORÇ YÜKÜ TAŞINAMAZ HALE GELDİ

2025 yılında iflas koruma başvurusu yaparak "yeniden yapılanma" sözü veren şirket, artan finansal baskılara ve biriken borç yüküne daha fazla direnmedi. Şirketin varlıkları bir bir elden çıkarılırken, finansal yapıyı güçlendirme çabaları 140 yıllık çınarı kurtarmaya yetmedi.

40 YIL SONRA GELEN BİRLEŞME

Del Monte’nin en değerli parçaları, 285 milyon dolarlık dev bir anlaşmayla Fresh Del Monte Produce tarafından devralındı. Bu operasyonla birlikte marka, tam 40 yıl aradan sonra yeniden tek çatı altında birleşti.

Yeni yönetim, bu hamleyi "inovasyon ve küresel büyüme" olarak pazarlasa da işsiz kalan yüzlerce kişi için bu birleşme acı bir teselli olmaktan öteye geçemedi.

SEKTÖRDE BÜYÜK KIRILMA

Uzmanlar, Del Monte’nin çöküşünün bireysel bir başarısızlık değil, sektördeki köklü dönüşümün güçlü bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Artan maliyetler ve tedarik zinciri krizleri, dev markaları bile sarsmaya devam ediyor.

KONSERVE DEVRİ TARİHE GÖMÜLÜYOR

Tüketiciler artık işlenmiş ve konserve gıdalardan uzaklaşıp daha taze ve sağlıklı ürünlere yöneliyor. Bu keskin değişim, konserve gıda devlerini adeta tarihin tozlu raflarına iten en büyük nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.