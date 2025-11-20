75 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 75 yaşındaki Emine Akdeniz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Akdeniz, hafif ticari bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gökçeköy mevkisi Hacıdayı kavşağında meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akdeniz'e, H.K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı hafif ticari araç çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolünde Emine Akdeniz’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diyarbakır'da 5 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar varDiyarbakır'da 5 araç birbirine girdi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

Akdeniz’in cenazesi inceleme sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsü H.K gözaltına polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

