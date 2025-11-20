75 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti
Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Akdeniz, hafif ticari bir aracın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolunun Gökçeköy mevkisi Hacıdayı kavşağında meydana geldi.
Yolun karşısına geçmek isteyen Emine Akdeniz'e, H.K. idaresindeki 16 AGE 460 plakalı hafif ticari araç çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolünde Emine Akdeniz’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Akdeniz’in cenazesi inceleme sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç sürücüsü H.K gözaltına polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
