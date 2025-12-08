72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 şüpheli yakalandı

72 ilde uyuşturucu operasyonu: 970 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 gündür devam eden operasyonlarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 970 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

72 İLDE OPERASYON

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 72 ilde 1487 ekip, 3 bin 712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla çeşitli operasyonlar düzenlediklerini duyurdu.

72-ilde-uyusturucu-operasyonu-970-gozal-1052847-312385.jpg

970 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 7 gündür devam eden operasyonlarımızda, 352 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 970 şüpheliyi yakaladık" açıklamasında bulundu. Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

