Sarıyer'deki 'yol kesen' sürücü yakalandı! Bakan Yerlikaya yeni cezayı açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı bir paylaşımla, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aracıyla başka bir sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye atan T.F.'nin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya ateş püskürdü: Yıl 2025 ama hala bunu yapanlar var

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİYLE GELECEK AĞIR YAPTIRIMLAR

Bakan Yerlikaya, bu tür eylemlerin 'cezasız kalmayacağını ve cezaların caydırıcı olacağını' vurgulayarak, hazırlığı yapılan yeni trafik kanunu teklifinde yer alacak bir maddeyi kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya'nın açıklamasına göre, saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan sürücülere yönelik uygulanması planlanan cezalar şu şekilde olacak:

180 bin lira idari para cezası,

Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulması,

Aracın 60 gün süreyle trafikten men edilmesi.

"CAYDIRICILIK" VURGUSU

Yeni cezaların caydırıcılığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak. Trafik düzenini bozmak, vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.