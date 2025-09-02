70 suçtan aranan firari bakın nerede yakalandı! Polislere silah doğrulttu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Sokak’ta bir düğüne katıldığı bilgisine ulaşıldı.

POLİSLERE SİLAH DOĞRULTTU!

Polis ekipleri düğün alanına giderek Büyüt’ü yakalamak istedi. Büyüt yanında bulunan ruhsatsız tabancayı polis ekiplerine doğrulttu, şahsın yakınları ise polis ekiplerine saldırdı. Şüpheli, olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen Büyüt, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

