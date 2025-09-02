70 suçtan aranan firari bakın nerede yakalandı! Polislere silah doğrulttu

70 suçtan aranan firari bakın nerede yakalandı! Polislere silah doğrulttu
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken, geçtiğimiz gün sokak düğününe katıldığı belirlenen ve operasyon düzenleyen ekiplere silah doğrultarak direnen 28 yaşındaki Olcay Büyüt tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından hırsızlık, uyuşturucu, ruhsatsız silah, adam yaralama olmak üzere 70 ayrı suçtan 20 yıl hapis cezası bulunan Olcay Büyüt’ün Orhaniye Mahallesi Hafız Mehmet Sokak’ta bir düğüne katıldığı bilgisine ulaşıldı.

whatsapp-image-2025-09-02-at-15-09-04.jpeg

POLİSLERE SİLAH DOĞRULTTU!

Polis ekipleri düğün alanına giderek Büyüt’ü yakalamak istedi. Büyüt yanında bulunan ruhsatsız tabancayı polis ekiplerine doğrulttu, şahsın yakınları ise polis ekiplerine saldırdı. Şüpheli, olay yerine gelen takviye ekiplerle birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen Büyüt, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika| Emniyet Atatürksüz paylaşım yapmıştı! Medya Daire Başkanı görevden alındıSon Dakika| Emniyet Atatürksüz paylaşım yapmıştı! Medya Daire Başkanı görevden alındı

Kaynak:DHA

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin CHP’den istifa ettiğini söylemişti: İstifa etmediği ortaya çıktı
Kayyum Gürsel Tekin CHP’den istifa ettiğini söylemişti: İstifa etmediği ortaya çıktı
İstanbul'da iş yerine çekiçli saldırı: 2 gözaltı
İstanbul'da iş yerine çekiçli saldırı: 2 gözaltı
Son dakika | Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Son dakika | Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den ilk açıklama