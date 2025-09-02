Son Dakika| Emniyet Atatüksüz paylaşım yapmıştı! Medya Daire Başkanı görevden alındı

Son dakika... Büyük Taarz tablosundan Atatürk'ün silinip paylaşım yapılmasının ardından Emniyet'te görevden alma geldi. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevinden alındı.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Büyük Taarruz konulu sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Afyon Kocatepe’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer aldığı meşhur tablo kırpılarak paylaşıldı. Atatürk’ün silindiği görsel, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine Emniyet paylaşımı sildi ve Atatürk’ün yer aldığı yeni bir görsel yayımladı. Ancak kriz burada bitmedi, sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

T24’ün haberine göre, paylaşımı hazırlayan Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı.

Selçuk, Strateji Dairesi’nde memur olarak görevlendirildi. Boşalan göreve ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekâleten atandı.

Bu gelişmeden önce, paylaşımı hazırlayan polis memurunun tayini çıkarılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Selçuk da görevden alınan ikinci isim oldu.

Güngör Selçuk’un bu göreve atanması da kurum içinde eleştirilmişti. Daha önce Adana’da lise müdürü olarak görev yapan Selçuk, Demirtaş’ın Adana Valiliği döneminde özel kaleminde çalışmıştı. Ankara’ya geldikten sonra kendisine lojman tahsis edilmesi de emniyet içinde tartışma konusu olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

