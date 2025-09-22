7 katlı apartmanı alevler sardı

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da 7 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 7 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlardaki daireleri sardı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİR SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu sırada binada yaşayanlar evlerinden çıkarken, 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

