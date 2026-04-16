66 adrese erişim engeli talebi: Saldırı görüntülerini paylaşan grup kapatıldı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından, Telegram üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı “C31K” adlı Telegram grubu ise kapatıldı.

Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara yönelik adli süreç başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca incelemeler yapıldı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, özellikle Telegram üzerinden saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi. Bu kapsamda, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

“C31K” TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Ayrıca, yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen “C31K” adlı Telegram grubu kapatıldı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

