Şanlıurfa'daki okul saldırısı sonrası öğretmenler ayakta: MEB’e yürüyorlar!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pompalı tüfekli saldırı meydana geldi. Bir dönem okulda eğitim gördüğü öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket, okula silahla girerek ateş açtı.

Saldırıda 16 kişi yaralanırken Ket’in daha sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.

EĞİTİM-İŞ’TEN İŞ BIRAKMA KARARI

Saldırının ardından Eğitim-İş Sendikası iki gün iş bırakma kararı aldığını açıkladı.

Sendika Genel Başkanı Kadem Özbay, yaptığı açıklamada “Yeter artık. Artık yeter. 2 gün iş bırakıyoruz. Tüm eğitim emekçilerine, sendikalara ve halkımıza çağrımızdır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE BARİKAT!

Milli Eğitim Bakanlığına yürümek isteyen öğretmenler polis barikatlarıyla engellendi.

Öğretmenlerin polislerle müzakeresi sürüyor.

Şanlıurfa'daki lise saldırısında dehşet 'geliyorum' demiş: Bir gün önce gözaltına alınıp serbest kalmış

“OKULLARDA GÜVENLİK ÇÖKTÜ”

Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Siverek’teki saldırının okullardaki güvenlik sorununu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Özbay, “Şanlıurfa Siverek’teki silahlı saldırı, okullarda güvenliğin çöktüğünün açık ilanıdır. En güvenli olması gereken okullarda öğretmenler öldürülüyor, öğrenciler yaralanıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Okullarda gerekli önlemlerin alınmadığını savunan Özbay, yetkililere daha önce yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ifade etti.

BAKAN TEKİN’E İSTİFA ÇAĞRISI

Eğitim-İş’in taleplerini sıralayan Özbay, okullarda güvenliğin artırılması için şu adımların atılması gerektiğini söyledi:

Okul girişlerinde kadrolu güvenlik görevlisi bulunması

Yeterli sayıda rehber öğretmen ve psikososyal destek sağlanması

Her okulda revir ve sağlık personeli bulunması

Kadrolu temizlik personeli görevlendirilmesi

Kalabalık sınıfların azaltılması ve yeni okul yapılması

Özbay ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de çağrıda bulunarak, “Bakanlığı döneminde yaşanan bunca şiddet olayına rağmen sorumluluk almamak kabul edilemez. Artık istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DA MEB’E YÜRÜYÜŞ

Sendika, eylem takvimini de açıkladı. Buna göre 15 Nisan saat 13.00’te Ankara’da ve tüm illerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eş zamanlı eylemler yapılacak.

İkinci gün ise Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüyüş düzenlenerek “Eğitime, okuluna, eğitimciye sahip çıkma büyük buluşması” gerçekleştirilecek.