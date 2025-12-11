'6 öğrenciye istismar' suçundan yargılanan öğretmene 130 yıl hapis!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni Mahir Aralp (45), 130 yıl hapse çarptırıldı. Öğretmenin cezası salonda okunduğu sırada mağdur çocukların aileleri alkışladı.

Kartepe İstasyon Mahallesi'ndeki özel okulda sınıf öğretmeni olan Mahir Aralp, iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu.

"204 YIL 5 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI"

Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan Aralp, tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin ardından Mahir Aralp hakkında, '12 yaşından küçük 6 çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 84 yıl 6 aydan, 204 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu sanık Aralp, davanın bugün görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, taraf avukatları ve mağdur çocukların aileleri de hazır bulundu.

Aileler şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın indirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Mahir Aralp ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, beraatini talep etti. Sanık avukatları ise sanığın tahliyesini ve beraatini talep ederek okulda keşif yapılmasını istedi.

130 YIL HAPSE ÇARPTIRDI

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra kararını açıkladı. Heyet, sanığı 130 yıl hapse çarptırdı. Mahkemede karar okunduğu sırada mağdur aileleri verilen cezayı alkışladı. Sanık, 'Tehdit' suçundan ise beraat etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

