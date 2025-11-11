6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
Yayınlanma:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması faaliyetlerini sürdürdüğü değerlendirilen 24 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan kapsamlı çalışmada, örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanması faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 24 şüpheliye yönelik harekete geçildi. Şüphelilerin örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyal incelemelerinde de faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmişti.

izmir-1.jpg

İzmir merkezli operasyon; İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar illerini kapsayacak şekilde sabah saat 06.30’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, hedeflenen şüphelilerden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

25 ilde siber operasyon: 403 şüpheli yakalandı25 ilde siber operasyon: 403 şüpheli yakalandı

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Türkiye
Özlem Çerçioğlu'ndan İsmail Saymaz'a 'gazetecilik yaptığı için' suç duyurusu
Özlem Çerçioğlu'ndan İsmail Saymaz'a 'gazetecilik yaptığı için' suç duyurusu
Yıllarca şiddet gördüğü erkek tarafından öldürüldü
Yıllarca şiddet gördüğü erkek tarafından öldürüldü
Yol kenarında çok sayıda ölü köpek bulundu!
Yol kenarında çok sayıda ölü köpek bulundu!