6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan kapsamlı çalışmada, örgüt içerisinde güncel eğitim yapılanması faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 24 şüpheliye yönelik harekete geçildi. Şüphelilerin örgüt üyelerinden ele geçirilen dijital materyal incelemelerinde de faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmişti.

İzmir merkezli operasyon; İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ve Afyonkarahisar illerini kapsayacak şekilde sabah saat 06.30’da eş zamanlı olarak düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda, hedeflenen şüphelilerden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 6 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.