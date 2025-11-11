25 ilde siber operasyon: 403 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen operasyonların 25 il merkezinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonların düzenlendiği iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun ve Yalova yer aldı.

Operasyonlar, "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 403 şüpheliden 179'u tutuklandı, 97'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ YÖNTEMLERİ

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin kullandığı yöntemlere de dikkat çekti. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı", "ürün satışı" ve "faizsiz kredi" gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para transferine aracılık ettikleri ve bu faaliyetlerin reklamını yaptıkları belirlendi. Bazı zanlıların ise müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları tespit edildi.

72 MİLYON TÜRK LİRASI DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonlar neticesinde yaklaşık 72 milyon Türk Lirası değerinde mal varlığına el konulduğu açıklandı. El konulan mal varlıkları arasında 2 adet konut, 2 adet arsa ve 3 adet araç bulunduğu belirtildi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarla vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı ve operasyonlarda emeği geçen emniyet personelini tebrik etti.