Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandıran şebekeye yapılan operasyonun detaylarını açıkladı. Tekirdağ merkezli 18 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 41'i de tutuklandı.

YÜKSEK KAR VAADİ DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

Şebekenin yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandırdıkları, banka hesaplarında 5 milyar lira bulunduğu ve 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL dolandırdıkları açıklandı.

“537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

41 TUTUKLAMA”



Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️



❌41'i TUTUKLANDI.

❌5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde oldu: