537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada 537 kişiyi yüksek kar vaadi ile 984 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon yapıldığını ve 41 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandıran şebekeye yapılan operasyonun detaylarını açıkladı. Tekirdağ merkezli 18 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 41'i de tutuklandı.

ekran-goruntusu-2025-09-29-081138.png

YÜKSEK KAR VAADİ DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR

Şebekenin yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandırdıkları, banka hesaplarında 5 milyar lira bulunduğu ve 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL dolandırdıkları açıklandı.

İnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandıİnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandı

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde oldu:

  • Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

