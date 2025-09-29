537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandıran şebekeye yapılan operasyonun detaylarını açıkladı. Tekirdağ merkezli 18 ilde yapılan operasyonda 46 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 41'i de tutuklandı.
YÜKSEK KAR VAADİ DİYEREK DOLANDIRMIŞLAR
Şebekenin yüksek kar vaadi ile vatandaşları dolandırdıkları, banka hesaplarında 5 milyar lira bulunduğu ve 537 kişiyi toplamda 984 milyon TL dolandırdıkları açıklandı.
"537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.
41 TUTUKLAMA”
Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️
❌41'i TUTUKLANDI.
5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde oldu:
- Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.