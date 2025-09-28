İnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin Çankaya ilçesinde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelinin evinde yapılan aramada; daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden; 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı, 1 radar tespit cihazı ele geçirildiğini ifade etti.

Ankara’da İnternetten Satışı yapılan “DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI” Ele Geçirildi. 1 Şüpheli şahıs yakalandı.



Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;



— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: