İnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandı

İnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin Çankaya ilçesinde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelinin evinde yapılan aramada; daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden; 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı, 1 radar tespit cihazı ele geçirildiğini ifade etti.

aliyerliakauy.jpg

18 ilde siber suç operasyonu: 170 şüpheli yakalandı18 ilde siber suç operasyonu: 170 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Ankara’da İnternetten Satışı yapılan “DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI” Ele Geçirildi.

1 Şüpheli şahıs yakalandı.

Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;

30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı Yerleştirilmiş Muhtelif Eşya,

23 adet Görüntü ve Ses Alma cihazı,

6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi,

5 adet GPS Takip Cihazı,

1 adet Radar Tespit Cihazı,

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, Çankaya’daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi.

Ürünlerin; İçlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve İnternet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Deprem sonrası Prof. Dr. Üşümezsoy'dan kritik uyarı: Bu bir işaret
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Kütahya'da bir deprem daha oldu!
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir yıl geride kaldı: Aile adalet bekliyor