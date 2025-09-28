İnternetten dinleme ve görüntü satan şahıs yakalandı
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internetten dinleme ve görüntü alma cihazları satan şüphelinin Çankaya ilçesinde yakalandığını belirtti. Yerlikaya, şüphelinin evinde yapılan aramada; daha önce çeşitli turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve özel hayatı ihlal eden; 30 dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş eşya, 23 görüntü ve ses alma cihazı, 6 gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 GPS takip cihazı, 1 radar tespit cihazı ele geçirildiğini ifade etti.
Ankara'da İnternetten Satışı yapılan "DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI" Ele Geçirildi. 1 Şüpheli şahıs yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2025
Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;
????30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı… pic.twitter.com/A8CnyFlrGe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, Çankaya’daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi.
Ürünlerin; İçlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve İnternet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi.