ASKİ'den Başkent için flaş uyarı: Tam 50 saatlik dev kesinti yarın akşama kadar devam edecek

Başkent Ankara’da 5 Mayıs Salı günü 3 ilçede planlı ve plansız su kesintileri yaşanacak. ASKİ verilerine göre Akyurt ve Sincan’da şebeke arızaları nedeniyle musluklar kururken, Çamlıdere’de sondaj istasyonundaki pompa arızası sebebiyle 50 saati aşan büyük bir kesinti uygulanacak.

5 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

5 Mayıs 2026 Salı günü Ankara’nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

5 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Büğdüz, Çubuk Yolu Üzeri No:368 Önü
  • Sebep: İçme suyu dağıtım şebeke hattı arızası

5 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi - 6 Mayıs 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:15 - 18:00 │ Süre: 50 saat 45 dakika
  • Konum: Muzrupağacin, 1. Kümeevler, 2. Kümeevler
  • Sebep: Pompa Arızası - Sondaj istasyonu pompa arızası

5 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
  • Saat: 01:35 - 13:00 │ Süre: 11 saat 25 dakika
  • Konum: Saraycık, 3. Bölge 3. Etap 2435. Cad (bir kısmı)
  • Sebep: İçme suyu hattı arızası

5 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

5 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.




Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

