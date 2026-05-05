Ankaralılar dikkat: Başkent EDAŞ'tan 42 farklı kesinti duyurusu
5 MAYIS 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
5 Mayıs 2026 Salı günü Ankara’nın 16 ilçesinde 42 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
5 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Çoraklık, Harman Yeri, Gülyağı, Okyeri, Samsun Devlet Yolu, 19 Mayıs, Burcular, Kayaş, 1539., 84., 1539/5., Mehmet Akif, Günay, Bağ Deresi, Şehit Yüksel Arslan, Kızılcaköy, Tekçiler, 2364., 2351., 2352., 2353., Gökçeyurt, Fatih, Karatepe, 1061., Yeni Bayındır, Kızılca Köy, Üçgüller, 2055., Cami, Pınarcık, 2053., Mezarlık, Ortaköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 14:30 - 15:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1236., 1288., 1287., 1286., 1298. Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necizettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Ayaş
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Köy Pınar Yaka, Ladin, Başbereket, Selçuklu, Kayı Boyları, Oğuzlar, Ayaş, Ayaş Ankara, Ankara, Ortabereket
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:15 │ Süre: 7 saat 45 dakika
- Konum: Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanal Yolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevki, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla, Raşit Ercan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Bala
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Avni Akyol, Emirler 1, Bahçeli, 332., Altunçanak, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Hürriyet Küme, Emirler, Şekerköy, Akörenrçarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Gülbağı, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Bala
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 14:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Emirler, Gülbağı, Yeniyapançarşak, Emirler 1, Akörenrçarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme, Gölbek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Bala
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yöreli 23 Afet Konutu, Yöreli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Bala
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu, Ahmetçayırı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ali Dede, Paris, Şimşek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çankaya
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2449., 2460., 2447., 2448., Meksika
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çankaya
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:15 - 14:30 │ Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Koza 1, Vedat Dalokay, Cinnah
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çankaya
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 277/4., 267., Şemsettin Günaltay, 257., 266. Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tahtayazı, Kuyumcu, Mutluköy, Dedeler, 2. Yukarıemirler, Kızılöz, 1. Yukarıemirler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çubuk
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yeşilöz, 2. Aşağıemirler, Koyunbaba, Camili, 1. Oyumiğde, Aşağıemirler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çubuk
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çağrıbey Küme, 59., Tuğrulbey, Beşevler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çubuk
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necizettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Çubuk
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akar, Salur, Dinar, Mücahit 1, Mücahit 2, Mücahit 3, Afet, Adalet, Selvi, Ağda
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Taburlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Elmadağ
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Taburlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2058., 2061., 2052., 492., Hacılar Küme, 2050., Hacılar, 2031., 2018., 2086., 1378., 2066., 1327., 2017., 2049., 2012., 2020., 2051., 2082. Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 24., 4302., 26., 15., Sıl 23., 1., 2., Karapınar, Bağlar, 4304., Fatih, 19., 23., Fatih Cad, Merkez
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 17., Merkez, 26., 15., 11., 8/1., 18., 12., 1., Fatih, 3., 20., Ankara, 4., Bağlar Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çayırlı, İkizce, 1680., İkizce, 6035., 6004., 6000., Haymana, 6005., 6001., Doka Çiftlik Mevki, Zara Beydağı, Karaağızlı, Aydın, Çamyuva Çiftlik Evleri, Göreli KYK, 6017., 6007., Gökçehüyük, 6008., Topaklı Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Avni Akyol, Emirler 1, Bahçeli, 332., Altunçanak, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Hürriyet Küme, Emirler, Şekerköy, Akörenrçarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Gülbağı, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:30 - 14:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Emirler, Gülbağı, Yeniyapançarşak, Emirler 1, Akörenrçarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme, Gölbek
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Gölbaşı
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu, Ahmetçayırı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necizettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 511., Ciğir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Kahramankazan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kazım Karabekir, Turasan Bey, 583., Yassıören, 579., 587., 582., Kanalaltı, Beşevler, Kanal Üstü
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yeşilöz, 2. Aşağıemirler, Koyunbaba, Camili, 1. Oyumiğde, Aşağıemirler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 900., 899., 876., Demirciler, 861., 898., 872., 865., 897., 863., 846., Başkent, 866., 862., Osmangazi, 845., 895. Sok
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Keçiören
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Semer, Aluç, Aşağıyayla, Akçabayır, Semeler, Eğerlikozören, Eğerlialören, Güvem, Eğerlibaşköy, Duraşar, Alperen, Eğerlidere, Yayla Eğerlikozören, Değirmenciler, Sarıçam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ahmetadil, Çoraklık, Harman Yeri, Gülyağı, Okyeri, Samsun Devlet Yolu, 19 Mayıs, Burcular, Kayaş, 1539., 84., 1539/5., Mehmet Akif, Günay, Bağ Deresi, Şehit Yüksel Arslan, Kızılcaköy, Tekçiler, 2364., 2351., 2352., 2353., Gökçeyurt, Fatih, Karatepe, 1061., Yeni Bayındır, Kızılca Köy, Üçgüller, 2055., Cami, Pınarcık, 2053., Mezarlık, Ortaköy
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Mamak
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Odabaşı, Barbaros Küme, Odabaşı Karşıyaka
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Mamak
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gündüz, Sincap, Serin, Sedef, Güzel, Satılmış Karakaya, Selim, Odabaşı, Armağan, Lala Harmanı, Ahlatlı, Selim, Alıç
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Mamak
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Gülhan, 15/2., Gökhan, Faaliyet, 14/2., Fenişleri, Fecri Ebcioğlu, Fabrika, Destek, Canlı, Avcı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Sincan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:30 - 15:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Osmaniye, Yeni Yerleşim
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
Sincan
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon, Tandoğan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 5 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Avni Akyol, Emirler 1, Bahçeli, 332., Altunçanak, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Hürriyet Küme, Emirler, Şekerköy, Akörenrçarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Gülbağı, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışması
5 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
5 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
5 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.