5 işçi boya yapmak için girdikleri depoda zehirlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde boya yapmak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçi, hastanelik oldu.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor.

Akşam saatlerinde kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi şantiyesindeki 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi.

İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.