5 işçi boya yapmak için girdikleri depoda zehirlendi

5 işçi boya yapmak için girdikleri depoda zehirlendi
Yayınlanma:
Edirne Keşan'da 5 işçi boya yapmak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boya yapmak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçi, hastanelik oldu.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor.

EDİRNE'DE 5 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Akşam saatlerinde kırsal Paşayiğit Mahallesi'ndeki Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışm

Akşam saatlerinde kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi’nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi şantiyesindeki 2 bin 500 tonluk su deposunun içini boyarken kimyasal maddeden zehirlenen 3 işçi, diğer işçilerden yardım istedi.

İçeri giren 2 işçi de kimyasal maddeden zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5-isci-boyadiklari-su-deposunda-kimyasa-910699-270594.jpg

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Zehirlenen 5 işçi, su deposundan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

5-isci-boyadiklari-su-deposunda-kimyasa-910698-270594.jpg

Kaynak:DHA

