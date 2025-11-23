49 yaşında çalıştığı inşaattan düşüp öldü

49 yaşında çalıştığı inşaattan düşüp öldü
Yayınlanma:
İzmir'in Torbalı ilçesinde 49 yaşındaki Enver Takım, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak’ta dün meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre inşaat işçisi Enver Takım (49), kalıp sökerken dengesini kaybedip düştü.

Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiManisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, evli ve 3 çocuk babası Takım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçi havalandırma boşluğuna düştü: İtfaiye duvarı kırdıİşçi havalandırma boşluğuna düştü: İtfaiye duvarı kırdı

Takım'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden Torbalı'ya çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, inşaatın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Galatasaray'a Fenerbahçe uyarısı: Bir tuhaflık var! Duyumlar alıyorum
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Bir anda gökyüzünde ortaya çıktı: İstanbul'da heyecan yarattı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı
Adana’da otomobiller kafa kafaya girdi! 7 yaralı