49 yaşında çalıştığı inşaattan düşüp öldü

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak’ta dün meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre inşaat işçisi Enver Takım (49), kalıp sökerken dengesini kaybedip düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, evli ve 3 çocuk babası Takım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Takım'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden Torbalı'ya çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, inşaatın 2 yetkilisi gözaltına alındı.