49 yaşında çalıştığı inşaattan düşüp öldü
Yayınlanma:
İzmir'in Torbalı ilçesinde 49 yaşındaki Enver Takım, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti.
İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar İnönü Mahallesi 147 Sokak’ta dün meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre inşaat işçisi Enver Takım (49), kalıp sökerken dengesini kaybedip düştü.
Manisa'da iş cinayeti! İnşaat işçisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemede, evli ve 3 çocuk babası Takım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçi havalandırma boşluğuna düştü: İtfaiye duvarı kırdı
Takım'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden Torbalı'ya çalışmak için geldiği öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, inşaatın 2 yetkilisi gözaltına alındı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)