43 yaşındaki öğretmen halı saha maçında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ordu'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren 43 yaşındaki ilkokul öğretmeni Mesut Sarıboğa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yapan Mesut Sarıboğa aniden fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki 2 çocuk babası Sarıboğa'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Sarıboğa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLKOKUL ÖĞRETMENİYDİ

Perşembe Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Sarıboğa'nın cenazesi, Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hatipli Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıboğa'nın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

