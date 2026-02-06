Sadece kolesterol ölçtürmek yetmez! Kalp krizi riskini gösteren bir test daha var!

Kolesterol için yapılan standart testler, hastanın genel sağlık durumu hakkında eksiksiz bilgi vermez. ApoB ve lipoprotein(a)'nın basit ölçümü, önleme ve teşhiste önemli ölçüde iyileşme sağlayabilir.

Chalmers Teknoloji Üniversitesi ve Harvard Üniversitesinden araştırmacıların öncülüğünde 200.000'den fazla kişi üzerinde yapılan büyük bir çalışma, kolesterol taşıyan parçacıkların sayısının kolesterolün miktarından daha önemli olduğu mesajını veriyor.

Yani, apolipoprotein B (apoB) ve lipoprotein(a), kardiyovasküler risk hakkında daha derin ve gerçekçi bir tablo sunmaktadır.

- Başka bir deyişle, önemli olan ne kadar kolesterolünüz olduğu değil, kan damarlarınızda dolaşan kolesterol "taşıyıcılarının" sayısıdır - diyor uzman.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kardiyovasküler hastalıklar dünyada ölümlerin en önde gelen nedenidir. Bu ölümlerin büyük bir kısmı, risklerin zamanında tespit edilmesi ve basit önleyici tedbirlerle önlenebilir.

Sorun şu ki, önemli sayıda insanda risk zamanında fark edilmiyor çünkü standart lipid profilleri tatmin edici görünebiliyor.

"İYİ" VE "KÖTÜ" KOLESTEROL, HİKAYENİN TAMAMI DEĞİL...

Kolesterol vücut için gereklidir; hücre yapımında ve hormon sentezinde rol oynar. Ancak, çok fazla olduğunda kan damarlarının duvarlarında birikir ve aterosklerotik plaklar oluşturur. Bu plakların patlaması kalp krizi veya felce yol açabilir.

Kolesterol tek başına hareket etmez. Lipoproteinler tarafından taşınır.

Aterojenik lipoproteinlerin üç ana sınıfı olan VLDL , IDL ve LDL, apolipoprotein B (apoB) taşır.

Bu parçacıkların her birinin bir apoB'si olduğundan, apoB'yi doğru bir şekilde ölçmek, kan damarlarına zarar verebilecek tüm zararlı parçacıkların toplam sayısını gösterir.

APOB'NİN RİSKİN DOĞRU BİR GÖSTERGESİ OLMASININ NEDENLERİ

Günümüzdeki uygulamalar kolesterol miktarını ölçüyor, ancak onu taşıyan parçacıkların sayısını ölçmüyor. Ve bu parçacıkların her birinin kan damarı duvarında "sıkışıp kalma" potansiyeli var.

ARAŞTIRMALAR ŞUNU GÖSTERMİŞTİR:

apoB, kardiyovasküler riskin en iyi tek göstergesidir.

Çünkü doğrudan aterojenik (zararlı) parçacıkların toplam sayısını gösterir.

Profesör Dušan Vešović, iki kişinin aynı "kötü" kolesterole sahip olabileceğini ancak apoB parçacıklarının sayısının farklı olabileceğini ve dolayısıyla kalp krizi riskinin de farklı olabileceğini söylüyor.

İSTENEN APOB DEĞERLERİ

Önerilen apoB hedef değerleri:

< 100 mg/dL – düşük kardiyovasküler risk

< 90 mg/dL – orta risk

< 80 mg/dL – ideal, önleyici (çoğu yetişkin için önerilir)

< 65–70 mg/dL – yüksek veya çok yüksek risk (diyabet, kalp krizi, metabolik sendrom)

Daha düşük apoB değerleri her zaman daha düşük risk anlamına gelir. Tek fark, bireysel kardiyovasküler riske bağlı olarak apoB'nin ne kadar düşük olması gerektiğidir.

Uzmanlar " Yaklaşık her 12 kişiden 1'inde standart kolesterol testi gerçek riski olduğundan düşük gösterirken, apoB gerçek durumu açıkça ortaya koyuyor. Bu klinik açıdan son derece önemli, çünkü ilk kardiyovasküler olayların %20 ila %40'ı ölümcül oluyor" diyor.

Lipoprotein(ler) de önemli bir rol oynar.

Çalışma ayrıca, "iyi" kolesterolün özel, genetik olarak belirlenmiş bir parçacığı olan lipoprotein(a)'nın önemine de işaret etti.

Lipoprotein değerleri:

< 30 mg/dL - istenen seviye

30-50 mg/dL - orta risk

> 50 mg/dL - kardiyovasküler riskte önemli artış

> 90–100 mg/dL - yüksek genetik risk

Lipoprotein(ler) genellikle yaşamda bir kez ölçülür, diyete önemli ölçüde yanıt vermez ve apoB ve LDL kolesterol için daha sıkı hedefler gerektirir.

Lp(a) yüksekse, başka risk faktörü olmayan bireylerde bile apoB hedefi daha da düşük olmalıdır.

APOB VE LİPOPROTEİN(A) TESTLERİ NASIL YAPILIR?

Her iki test de basittir. ApoB ve lipoprotein(ler) testleri:

Bunlar sıradan bir kan örneğinden yapılır.

Laboratuvarlarda mevcuttur.

Bunlar rutin önleyici testlere kolayca dahil edilebilir.

Uzmanlar, apoB'nin gelecekte klasik kolesterolün yerini alarak standart bir risk göstergesi haline gelebileceğini bile öngörüyor.

Uyarı! Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi öneriler veya teşhisler için bir uzmana danışın.