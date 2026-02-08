Hatalı sollama bir çocuğu hayattan kopardı: 3 yaşındaki Halil Efe kurtarılamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kural ihlallerinin bedelini bir kez daha gözler önüne serdi. Fethiye-Çameli kara yolunun Üzümlü Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, hatalı sollama yapan bir sürücü karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

HATALI SOLLAMA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne seyreden 48 AKR 532 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptı. Bu manevra sonucu otomobil, karşı şeritten gelen 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunanlar bulundukları yerde sıkıştı.

İTFAİYE SIKIŞANLARI ÇIKARDI, MİNİK HALİL EFE TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları yoğun çabalarla çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i çocuk toplam 7 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

KARA YOLU BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli kara yolu, enkaz kaldırma çalışmaları süresince 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri, 1 çocuğun ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlattı.