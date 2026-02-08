Hatalı sollama bir çocuğu hayattan kopardı: 3 yaşındaki Halil Efe kurtarılamadı

Hatalı sollama bir çocuğu hayattan kopardı: 3 yaşındaki Halil Efe kurtarılamadı
Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde trafik kuralı ihlali, 3 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu. "Hatalı sollama" yaptığı belirtilen otomobilin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada; araçlarda sıkışan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kural ihlallerinin bedelini bir kez daha gözler önüne serdi. Fethiye-Çameli kara yolunun Üzümlü Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, hatalı sollama yapan bir sürücü karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

HATALI SOLLAMA KAFA KAFAYA ÇARPIŞMA GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne seyreden 48 AKR 532 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptı. Bu manevra sonucu otomobil, karşı şeritten gelen 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunanlar bulundukları yerde sıkıştı.

otomobil-hafif-ticari-aracla-carpisti-1157278-343629.jpg

İTFAİYE SIKIŞANLARI ÇIKARDI, MİNİK HALİL EFE TUTUNAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları yoğun çabalarla çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 1'i çocuk toplam 7 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 3 yaşındaki Halil Efe Yılmaz, Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 6 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Erzurum'da zincirleme çarpışma: 9 kişi hastaneye kaldırıldıErzurum'da zincirleme çarpışma: 9 kişi hastaneye kaldırıldı

KARA YOLU BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Fethiye-Çameli kara yolu, enkaz kaldırma çalışmaları süresince 1 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri, 1 çocuğun ölümüne ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Türkiye
Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!
Polis memurunu döverek öldüren saldırganların skandal ifadeleri ortaya çıktı!
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı