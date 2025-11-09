30 ayrı operasyonda milyonlarcasına el konuldu! Piyasa değeri dudak uçuklattı

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında 30 ayrı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 274 milyon Türk Lirası olan yasa dışı makaron ve bu ürünlerin imalatında kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından son dönemde gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ele geçirildi. Operasyonlar, Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri tarafından organize edildi.

ÜRETİM MATERYALLERİNE DE EL KONULDU

Operasyonlar kapsamında, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kurulan özel bir ekip de görev aldı. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi, Bursa, Çanakkale ve Mersin'de 7 farklı adrese yönelik operasyonlar düzenledi. Bu baskınlarda makaronların yanı sıra, üretimde kullanılan 20.746 bobin sigara kâğıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi, 1 adet filtre makinesi bulunarak el konuldu.

BAKANLIK AÇIKLAMASI VE ADLİ SÜREÇ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yürütülen faaliyetlerin milli ekonomiyi korumanın yanı sıra vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı kesintisiz bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu çalışmaların toplum refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçladığı ve bu yöndeki kararlılığın sürdüğü ifade edildi.

Operasyonlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmaların, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği kamuoyuna duyuruldu.

