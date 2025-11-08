Bakanlık "Gizemli kutu" satışını durdurdu!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında son dönemde hızla yaygınlaşan “gizemli kutu” satışlarına dur dedi. Bakanlık, içeriği belirsiz ürünlerin satışının durdurulmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “gizemli kutular”ın tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu belirtilerek, bu tür satışların haksız ticari uygulama olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle ‘gizemli kutu’ ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği tespit edilmiştir.”

Bu kapsamda, 9 ayrı reklam verene durdurma cezası uygulanırken, söz konusu ürünlerin satışının yapıldığı e-ticaret platformlarına da önleyici tedbirlerin alınması yönünde uyarılar gönderildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında tüketicilerin korunması için yürütülen denetimlerin kesintisiz süreceğini belirterek şu mesajı paylaştı: