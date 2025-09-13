Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor

Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor
Yayınlanma:
Tüketiciler Birliği'nden sosyal medyadan yayılan “gizemli kutu” satışlarına karşı uyarı geldi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden yayılan “gizemli kutu” satışlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şahin, bu tarz uygulamaların tüketicileri ciddi şekilde mağdur edebileceğini söyledi.

SAHTE REKLAMLARLA TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Şahin, dolandırıcıların “ucuz fiyata gizemli kutu”, “ünlü markaların depo fazlası ürünleri”, “değerli ürün sürprizi” gibi sahte tanıtımlarla tüketicileri kandırmaya çalıştığını belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan bu reklamların, birçok kişinin dolandırılmasına neden olduğunu kaydetti.

Vatandaşların yalnızca güvenilir ve bilinen e-ticaret sitelerini tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şüphe uyandıran bu tür “sürpriz kampanyalara” karşı temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

KUTULAR BOŞ YA DA DEĞERSİZ EŞYALARLA DOLU ÇIKIYOR

Tüketicilerin yüksek beklentilerle satın aldığı kutuların çoğunlukla içinden değersiz eşyalar çıktığını aktaran Şahin, bazı durumlarda ise kutuların tamamen boş gönderildiğine dikkat çekti. “İçinde ne olduğu belli olmayan bir kutuya para ödemek zaten başlı başına mantıksız bir hareket” diyerek, tüketicilerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

“GÖZLER SİZİN CEBİNİZDE”

Şahin, bu tarz satış yapan kişilerin tek amacının tüketicinin parasını almak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse durup dururken size pahalı ürünleri bedavaya vermez. Türkçemizde ‘Bedava peynir sadece fare kapanında olur’ diye bir deyim vardır. Bu tür tuzaklara düşmeyin. Karşınızda masum bir kampanya gibi duran şey aslında cebinizdeki paraya uzanan bir el olabilir.”

BELGESİZ ALIŞVERİŞE KARŞI UYARI

Tüketicilere, internetten yaptıkları alışverişlerde mutlaka fatura veya satış belgesi temin edebilecekleri platformları kullanmaları çağrısında bulunan Şahin, aksi halde yaşanan mağduriyetlerde yasal hakların da kullanılamadığını ifade etti.

Belgesiz yapılan “gizemli kutu” alışverişlerinde tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmalarının da etkili olmayacağını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kutunun içinden bir oyuncak da çıksa, hiçbir şey de çıkmasa sonuç değişmiyor. Sadece bir kutu görseline para vermiş oluyorsunuz. Elimizde belge olmadığı için sizi yasal olarak savunamıyoruz. Lütfen bu tür aldatıcı uygulamalara karşı dikkatli olun.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde
ABD'de tüketici güveni 4 ayın dibinde
İzmir'de arsa fiyatları zirve yaptı
İzmir'de arsa fiyatları zirve yaptı