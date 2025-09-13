Gizemli kutu: Sosyal medyadan yayılıyor alanı bin pişman ediyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden yayılan “gizemli kutu” satışlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şahin, bu tarz uygulamaların tüketicileri ciddi şekilde mağdur edebileceğini söyledi.

SAHTE REKLAMLARLA TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR

Şahin, dolandırıcıların “ucuz fiyata gizemli kutu”, “ünlü markaların depo fazlası ürünleri”, “değerli ürün sürprizi” gibi sahte tanıtımlarla tüketicileri kandırmaya çalıştığını belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan bu reklamların, birçok kişinin dolandırılmasına neden olduğunu kaydetti.

Vatandaşların yalnızca güvenilir ve bilinen e-ticaret sitelerini tercih etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, şüphe uyandıran bu tür “sürpriz kampanyalara” karşı temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

KUTULAR BOŞ YA DA DEĞERSİZ EŞYALARLA DOLU ÇIKIYOR

Tüketicilerin yüksek beklentilerle satın aldığı kutuların çoğunlukla içinden değersiz eşyalar çıktığını aktaran Şahin, bazı durumlarda ise kutuların tamamen boş gönderildiğine dikkat çekti. “İçinde ne olduğu belli olmayan bir kutuya para ödemek zaten başlı başına mantıksız bir hareket” diyerek, tüketicilerin bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

“GÖZLER SİZİN CEBİNİZDE”

Şahin, bu tarz satış yapan kişilerin tek amacının tüketicinin parasını almak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kimse durup dururken size pahalı ürünleri bedavaya vermez. Türkçemizde ‘Bedava peynir sadece fare kapanında olur’ diye bir deyim vardır. Bu tür tuzaklara düşmeyin. Karşınızda masum bir kampanya gibi duran şey aslında cebinizdeki paraya uzanan bir el olabilir.”

BELGESİZ ALIŞVERİŞE KARŞI UYARI

Tüketicilere, internetten yaptıkları alışverişlerde mutlaka fatura veya satış belgesi temin edebilecekleri platformları kullanmaları çağrısında bulunan Şahin, aksi halde yaşanan mağduriyetlerde yasal hakların da kullanılamadığını ifade etti.

Belgesiz yapılan “gizemli kutu” alışverişlerinde tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmalarının da etkili olmayacağını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: