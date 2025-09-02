Son Dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gizemli kutu' kararı! Hepsi tek tek erişime engellendi

Son Dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gizemli kutu' kararı! Hepsi tek tek erişime engellendi
Yayınlanma:
Son dakika... Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan “gizemli kutu” satışlarını haksız ticari uygulama ilan etti. Tanıtımlara erişim engeli getirildi, sorumlular hakkında suç duyurusu yapılacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025’teki toplantısında, son dönemde internette hızla yayılan “gizemli kutu” satışları ele alındı. Kurul, bu tanıtımların “Tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabileceği” ve “Normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği” sonucuna vardı.

Alınan karar doğrultusunda, gizemli kutu ve benzeri yöntemler “Haksız ticari uygulama” sayıldı. Bu kapsamda ilgili tanıtımlara erişim engeli getirilmesine karar verildi. Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli süreçlerin başlatılması için yetkili kurumlara başvuru yapılacak.

Bakanlık, "Tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden uzak tutulması” amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Açıklamada, “Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” ifadesine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Türkiye
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
İmamoğlu seçim mesajını verdi: Resti çekti!
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
İstanbul'a tarihi haber geldi! Vali açıkladı o büyük korku sona erdi
Vali açıkladı o büyük korku sona erdi