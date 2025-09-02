Son Dakika | Ticaret Bakanlığı'ndan 'Gizemli kutu' kararı! Hepsi tek tek erişime engellendi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025’teki toplantısında, son dönemde internette hızla yayılan “gizemli kutu” satışları ele alındı. Kurul, bu tanıtımların “Tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabileceği” ve “Normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği” sonucuna vardı.

Alınan karar doğrultusunda, gizemli kutu ve benzeri yöntemler “Haksız ticari uygulama” sayıldı. Bu kapsamda ilgili tanıtımlara erişim engeli getirilmesine karar verildi. Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli süreçlerin başlatılması için yetkili kurumlara başvuru yapılacak.

Bakanlık, "Tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden uzak tutulması” amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Açıklamada, “Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” ifadesine yer verildi.