3 yaşındaki çocuğun üzerine çaydanlık devrildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine çaydanlık devrilen Muhammed G.(3), hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gazi Mustafa Atatürk Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.
ÇOCUĞUN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKÜLDÜ
Evin salonunda oyun oynayan Muhammed G., salonda sehpa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Çaydanlıktaki kaynar su çocuğun üzerine döküldü.
MİNİK MUHAMMEDİN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan küçük Muhammed, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
