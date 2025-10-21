Öğretmen 3 yaşındaki öğrenciyi ısırdı

Edirne’de özel bir gündüz bakımevinde meydana gelen ilginç olayda, edinilen bilgilere göre baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.’nın ağlaması üzerine nedenini sordu. Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., gözlerine inanamadı.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Baba, öğretmen hakkında Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne şikayetçi oldu. Polisin gözaltına alarak ifadesine başvurduğu N.D., olayın öğrencisini severken geliştiğini ve ısırmak gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Bakımevi olay üzerine öğretmen N.D.'nin görevine son verdi.

TUTUKLANDI

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen N.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde ‘Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.