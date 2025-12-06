3 ilde dolandırıcılık operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ordu, Ankara ve İstanbul illerinde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik harekete geçti.

2 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 13 şüpheli yakalanarak Fatsa ilçesine getirildi.

Park yapımı için tahliye ediliyorlar: Hasta anne ve kızı kış ortasında evsiz kalma riskiyle karşı karşıya

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer 10 şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.