İzmirliler dikkat: Bugün 11 ilçede su yok!

İzmir'de 28 Nisan Salı günü 11 ilçede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti Bornova'da: Çınar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 8 saatlik kesinti gece 04:00'te başladı. Buca'da ise kesinti 29-30 Nisan gecesini kapsıyor; terfi merkezi revizyon çalışması nedeniyle 12 saat su verilmeyecek.

28 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

Tahtalı Barajı'nda yükseliş sürüyorTahtalı Barajı'nda yükseliş sürüyor

28 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Maltepe Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:34 - 11:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Kazımdirik, Kızılay mahalleleri, 511/1 Sokak
  • Sebep: Branşman arızası

Bornova

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 04:00 - 11:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Çınar, Yıldırım Beyazıt mahalleleri, 5004 Sokak, 24 Önü
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 29.04.2026 Çarşamba saat 21:00 – 30.04.2026 Perşembe saat 09:00
  • Saat: 21:00 - 09:00 - Süre: 12 saat
  • Konum: Ufuk, Çamlık mahalleleri
  • Sebep: Yıkıkkemer İçme Suyu Terfi Merkezi enerji verimliliği revizyon çalışması

28 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Gaziemir

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:45 - 10:45 - Süre: 1 saat
  • Konum: Fatih Mahallesi, 1191 Sokak
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

Güzelbahçe

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:05 - 12:05 - Süre: 2 saat
  • Konum: Kahramandere Mahallesi, 806 Sokak
  • Sebep: Branşman arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 16.04.2026 Perşembe'den başlayarak 22 gün boyunca (Pazar günleri hariç)
  • Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Arap Hasan Mahallesi
  • Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla içme suyu altyapı çalışması

28 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

Konak

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 08:46 - 10:47 - Süre: 2 saat
  • Konum: Ege, Umurbey mahalleleri, 1525 Sokak
  • Sebep: Müteahhit çalışması

28 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 08:50 - 10:50 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yanıkköy Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Seyrekli Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 28.04.2026(Salı
  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürk, Hürriyet mahalleleri
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 08:00 - 11:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Altıntaş, Sıra, Yaka mahalleleri
  • Sebep: Ana boru arızası

28 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı
İstanbul'da 5 ayrı silahlı saldırıya operasyon: 13 kişi yakalandı
Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı
Metro ve tramvayda seri hırsızlık düzeneği: Sabıkalı şüpheliler tutuklandı
AKP Osmanlı'dan miras kalan hastaneyi satılığa çıkardı
AKP Osmanlı'dan miras kalan hastaneyi satılığa çıkardı