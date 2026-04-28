İzmirliler dikkat: Bugün 11 ilçede su yok!
28 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Maltepe Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:34 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Kazımdirik, Kızılay mahalleleri, 511/1 Sokak
- Sebep: Branşman arızası
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 04:00 - 11:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Çınar, Yıldırım Beyazıt mahalleleri, 5004 Sokak, 24 Önü
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 29.04.2026 Çarşamba saat 21:00 – 30.04.2026 Perşembe saat 09:00
- Saat: 21:00 - 09:00 - Süre: 12 saat
- Konum: Ufuk, Çamlık mahalleleri
- Sebep: Yıkıkkemer İçme Suyu Terfi Merkezi enerji verimliliği revizyon çalışması
28 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:45 - 10:45 - Süre: 1 saat
- Konum: Fatih Mahallesi, 1191 Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:05 - 12:05 - Süre: 2 saat
- Konum: Kahramandere Mahallesi, 806 Sokak
- Sebep: Branşman arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 16.04.2026 Perşembe'den başlayarak 22 gün boyunca (Pazar günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Arap Hasan Mahallesi
- Sebep: Arızalı branşmanların yenilenmesi amacıyla içme suyu altyapı çalışması
28 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:46 - 10:47 - Süre: 2 saat
- Konum: Ege, Umurbey mahalleleri, 1525 Sokak
- Sebep: Müteahhit çalışması
28 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:50 - 10:50 - Süre: 2 saat
- Konum: Yanıkköy Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Seyrekli Mahallesi
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026(Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Atatürk, Hürriyet mahalleleri
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 11:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Altıntaş, Sıra, Yaka mahalleleri
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.