Sabahtan akşama kadar sürecek: İzmir'de bugün 14 ilçede elektrik yok
28 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü İzmir’in 14 ilçesinde 26 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Kültür Mahallesi, 714., 707., 702., 722., 703., 1103., 1101., 1102., 1100., Haraççı Bahçe Küme Evleri, 718., 712., Çamlık Cd., 677, Sakin, 723., 720., 719., 713., 711., 704., 701., 698. Sk. / Yalı Mahallesi, Karayerler Küme Evleri / Kurtuluş Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan Mahallesi, 1620/39., 1620/34., 1620/26., 1620/23., 1615/17., 1620/92., 2195., 1620/91., 1620/90. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Cengizhan Mahallesi, 1620/12., 1615/17., 1620/22., 1620/92., 1620/4., 1620/34., 1620/24., 1620/94. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Mansuroğlu Mahallesi, 286/4., 286., Ankara Cd., 287., 288., 288/1., 293/1., 288/4., 289., 290., 292., 293., 295., 294. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:52 - Süre: 7 saat 52 dakika
- Konum: İncecikler Mahallesi, İncecikler Köyü İç Yolu, İncecikler Köyü Yolu, Kozak Bergama Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Bayramcılar Mahallesi, Bayramcılar Köyü İç Yolu / İsmailli Mahallesi, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu, Bayramcılar Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:25 - Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Aşağıbey Mahallesi / Yukarıbey Kaplan Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kaşıkçı Mahallesi, Kaşıkçı Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beydağ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Aktepe Mahallesi, Hacı Kırlı Cd., Özer Sk., Palamut Sk., Baraj Çevre Yolu Sk., Çatal Sk., Afacan Sk., Kırlı Sk., Hürriyet Cd., 80 Yıl Cd., Aydın Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Çamkule Mahallesi, 4731. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi, 1704., 1704/1., 1707/9., 1700. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi, 1710/5., 1700., 1776/11., 1776/14., 1776/5., 1776/6., 1701/7., 1776/10. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Mevlana Mahallesi, 1776/9., 1707/11., 1776/14. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Aydoğdu Mahallesi, 1266. Sk. / Adatepe Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Kaklıç Mahallesi, İzmir Cd., 10317., 10300/1., 10315/1., 10315/2., Ahmet Piriştina Cd., 10327., 10326., 10325., 10324/1., 10324., 10323., 10322., 10321/1., 10321., 10320., 10318/1., 10318., 10317/6., 10317/5., 10317/4., 10317/2., 10317/1., 10317/7., 10316., 10315., 10314., 10313., 10312., 10311/1., 10311., 10310., 10309/1., 10309., 10308., 10307., 10306., 10305., 10304., 10303/7., 10303/6., 10303/5., 10303/4., 10303/3., 10303/2., 10303., 10302. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güzelbahçe
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yalı Mahallesi, 189., 135., 125., 143., 145., 149., 151., 165., 149/1., Mithatpaşa Cd., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 312., 298., 284., 282., 280., 137., 278., 276., 274., 272. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Güzelbahçe
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 17:00 - 17:30 - Süre: 30 dakika
- Konum: Yalı Mahallesi, 296., 294., 292., 288., 286., 284., 282., 280., 278., 276., 274., 272., 189., 187., 185., 183., 181., 179/1., 179., 177., 175., 173., 171., 169., 165., 163., 161., 153., 151., 149., 143., 137., 135., 125., 145., Seferihisar Cd., 354., 149/1., Mithatpaşa Cd., Abdullah Baydar Cd., 75. Yıl Cumhuriyet Blv., 362., 360., 358., 352., 348., 346., 342., 340., 338., 334., 332., 330., 328., 326., 324., 322., 320., 316., 314., 312., 310., 306., 304., 300., 298. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Yayakent Mahallesi, Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Poyraz Sk., Barış Sk., Nazlı Sk., Yunus Emre Cd., Korkmaz Çıkmazı Sk., Şehit Sk., Şafak Sk., Karahayıt Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Harman Yeri 2 Sk., Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkuyu Küme Evleri, Begüm Sk., Zincir Sk., Mercan Sk., Batı Sk., Sönmez Çıkmazı Sk., Ayıtlık Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Köyü İç Yolu, Şanlı Çıkmazı Sk., Akhisar Bergama Yolu, Barbaros Sk., Bağımsızlık Cd., Engin Sk., Kahraman Sk., Sancak Sk., Simge Sk., Tarla Sk., Gazi Cd., Yayakent Cumhuriyet Sk., Atçayır Küme Evleri / Bademalan Mahallesi, Gelin Küme Evleri, Şeref Küme Evleri, Söğütalan Küme Evleri, Kahveler Sk., Tepe Küme Evleri, Karaduvar Küme Evleri, Cami Üstü Sk., Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu / Balaban Mahallesi, Genler Küme Evleri, Ata Sk., Hacıosman Sk., Dutlukuyu Sk., Karayer Küme Evleri, Taşlılar Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taş Köprü Küme Evleri / Çiftlikköy Mahallesi, Çömlek Küme Evleri, Cami Küme Evleri, Mustafa Kemal Küme Evleri, Aşağı Yol Küme Evleri / İbrahimağa Mahallesi, Orta Küme Evleri, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sk., Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu / Işıklar Mahallesi, Işıklar Köyü Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri / Karatekeli Mahallesi, Yukarı Küme Evleri, Aşağı Küme Evleri / Kodukburun Mahallesi, Goduklu Küme Evleri / Köseler Mahallesi, Mevsim Küme Evleri, Kavak Küme Evleri, Asar Küme Evleri, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu / Musacalı Mahallesi, Mimoza Cd., Musacalı Köyü İç Yolu / Mıstıklar Mahallesi, Ören Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk Kiraz Sk., Kozak Küme Evleri, Kurtuluş Küme Evleri, Mustaklar Köyü, Ulus Küme Evleri, Yeni Küme Evleri / Örtülü Mahallesi, Kösten Küme Evleri, Koçcaz Küme Evleri, Meyil Küme Evleri, Debicik Küme Evleri, Kasap Alanı Küme Evleri, Dacak Küme Evleri, Geçkin Cd., Şen Küme Evleri, Karşıyaka Küme Evleri, Kılaz Sk., Mescit Sk., Uzun Küme Evleri, Laleli Sk., Meltem Sk., Kadılar Sk., Okul Cd., Serap Sk., Sultan Cd., Çam Sk., Çarşı Sk., Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu / Poyracık Mahallesi / Sucahlı Mahallesi, Kızılçam Sk., Defne Sk., Aslan Sk., Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı Sk., Harmanlık Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Aydoğdu Mahallesi, Cevizdalları Küme Evleri, Aydoğdu Merkez Sk., Kocaçınarlar Küme Evleri, Aydoğdu Küme Evleri, Düzova Küme Evleri / Çömlekçi Mahallesi, Ova Küme Evleri, Çömlekçi Köyü İç Yolu, Gözlübaba Küme Evleri, Aydoğdu Köyü İç Yolu, Akar Küme Evleri, Çömlekçi Küme Evleri, Şentürk Küme Evleri, Sergiyeri Küme Evleri, Taştepe Sergiyeri / Çanakçı Mahallesi, Çanakçı Küme Evleri / Başaran Mahallesi, Başaran Küme Evleri / Suludere Mahallesi, Suludere Merkez Sk. / Karaburç Mahallesi, Taştepe Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Tuzçullu Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Kuvvetli Mahallesi, 2. Kır Sk., 503., 520., Kır Sk., Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, 527., 482., Ödemiş Cd., 1. Kır Sk. / Günlüce Mahallesi / İnönü Mahallesi, 767., 750. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: İnönü Mahallesi, 750. Sk. / Mursallı Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 15:15 - Süre: 6 saat
- Konum: Bucak Mahallesi, Karayiğit Küme Evleri, Bucak Köyü Küme Evleri, Hacı Abbak Sk. / Cevizalan Mahallesi, Cevizalan Küme Evleri / Üçkonak Mahallesi, Yukarı Konak Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri / Kutlubeyler Mahallesi, Tabak Küme Evleri, Kutlubeyler Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Anafartalar Mahallesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Düzce Mahallesi, Çevrekent Küme Evleri, 4346. Sk.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Zeytineli Mahallesi, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd.
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
28 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.