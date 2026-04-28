Sabahtan akşama kadar sürecek: İzmir'de bugün 14 ilçede elektrik yok

İzmir'de 28 Nisan Salı günü 14 ilçede 26 elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Kınık, Kiraz ve Ödemiş'te: bu ilçelerde elektrik 8 saat boyunca verilemeyecek. Bornova ve Bayraklı'da da 6 saatlik kesintiler planlanıyor. Tüm kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmalarından kaynaklanıyor.