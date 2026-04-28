ASKİ açıkladı: Ankara'da sabahtan akşama 9 saatlik kesinti

Yayınlanma:
Ankara'da 28 Nisan Salı günü 9 ilçede su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti Keçiören'de: kanal hattı yapım çalışmaları kapsamında Basınevleri Mahallesi'nde su yaklaşık 9 saat verilmeyecek. Ayaş'ta vana değişimi nedeniyle 9 saatlik, Etimesgut'ta ise arıza gerekçesiyle 6 saati aşkın kesinti öngörülüyor.

28 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

28 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 9 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

Ankara'da doluluk arttı ama tehlike tümüyle geçmedi!Ankara'da doluluk arttı ama tehlike tümüyle geçmedi!

28 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat
  • Konum: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi geneli
  • Sebep: Ayaş Böğürtlen Deponun vanaların değişimi

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:20 - 14:00 - Süre: 3 saat 40 dakika
  • Konum: Dumlupınar Mahallesi tamamı
  • Sebep: Boru arızası

28 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 08:45 - 15:00 - Süre: 6 saat 15 dakika
  • Konum: Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Topçu Mahallesi bir kısmı, 1628 Sokak
  • Sebep: Arıza (Ø100 dağıtım şebeke hattı)

28 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: Yaylabağ Mahallesi, 832 Sokak
  • Sebep: Arıza (160'lık içme suyu hattı)

28 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Yukarı, Aşağı, Yeni, Emirler mahalleleri
  • Sebep: Arıza (dağıtım şebeke boru arızası)

28 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ

Kalecik

  • Tarih: 27.04.2026 - 28.04.2026
  • Saat: 12:00 - 17:00 - Süre: Planlı su kesintisi
  • Konum: Akbürk, Kızılkaya, Akkaynak, Hacıköy mahalleleri
  • Sebep: Kalecik Koçak Grup Hattına ait Su Deposunda bakım onarım çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:10 - 18:00 - Süre: 8 saat 50 dakika
  • Konum: Basınevleri Mahallesi, Gülgün Sokak, Selcuklu Caddesi, 28. Sokak, Kuram Sokak, Bilinç Sokak ve civarı
  • Sebep: Yağmur suyu ve kanal hattı yapım işi kapsamında tetbir amaçlı plansız su kesintisi

28 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi
  • Sebep: Arıza (Ø160 mm dağıtım şebeke hattı)

28 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:10 - 14:00 - Süre: 3 saat 50 dakika
  • Konum: Mustafa Kemal Mahallesi bir kısmı, 316. Sokak
  • Sebep: Ana boru arızası

Ankara'da bugün 45 noktada elektrik kesilecek: 8 saat sürecekAnkara'da bugün 45 noktada elektrik kesilecek: 8 saat sürecek

28 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

28 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi