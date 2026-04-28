ASKİ açıkladı: Ankara'da sabahtan akşama 9 saatlik kesinti
28 NİSAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 9 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:00 - 17:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi geneli
- Sebep: Ayaş Böğürtlen Deponun vanaların değişimi
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:20 - 14:00 - Süre: 3 saat 40 dakika
- Konum: Dumlupınar Mahallesi tamamı
- Sebep: Boru arızası
28 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 08:45 - 15:00 - Süre: 6 saat 15 dakika
- Konum: Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Topçu Mahallesi bir kısmı, 1628 Sokak
- Sebep: Arıza (Ø100 dağıtım şebeke hattı)
28 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:00 - Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Yaylabağ Mahallesi, 832 Sokak
- Sebep: Arıza (160'lık içme suyu hattı)
28 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Yukarı, Aşağı, Yeni, Emirler mahalleleri
- Sebep: Arıza (dağıtım şebeke boru arızası)
28 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 27.04.2026 - 28.04.2026
- Saat: 12:00 - 17:00 - Süre: Planlı su kesintisi
- Konum: Akbürk, Kızılkaya, Akkaynak, Hacıköy mahalleleri
- Sebep: Kalecik Koçak Grup Hattına ait Su Deposunda bakım onarım çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:10 - 18:00 - Süre: 8 saat 50 dakika
- Konum: Basınevleri Mahallesi, Gülgün Sokak, Selcuklu Caddesi, 28. Sokak, Kuram Sokak, Bilinç Sokak ve civarı
- Sebep: Yağmur suyu ve kanal hattı yapım işi kapsamında tetbir amaçlı plansız su kesintisi
28 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi
- Sebep: Arıza (Ø160 mm dağıtım şebeke hattı)
28 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:10 - 14:00 - Süre: 3 saat 50 dakika
- Konum: Mustafa Kemal Mahallesi bir kısmı, 316. Sokak
- Sebep: Ana boru arızası
28 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.