Ankara'da bugün 45 noktada elektrik kesilecek: 8 saat sürecek

Ankara'da 28 Nisan Salı günü 20 ilçede 45 elektrik kesintisi yaşanacak. Bala, Elmadağ, Keçiören, Haymana, Yenimahalle ve Nallıhan'da kesintiler 8 saate ulaşıyor. Kızılcahamam, Gölbaşı ve Çubuk da etkilenen ilçeler arasında yer alıyor. Tüm kesintilerin ortak gerekçesi şebeke iyileştirme çalışmaları.