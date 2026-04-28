Ankara'da bugün 45 noktada elektrik kesilecek: 8 saat sürecek

Ankara'da 28 Nisan Salı günü 20 ilçede 45 elektrik kesintisi yaşanacak. Bala, Elmadağ, Keçiören, Haymana, Yenimahalle ve Nallıhan'da kesintiler 8 saate ulaşıyor. Kızılcahamam, Gölbaşı ve Çubuk da etkilenen ilçeler arasında yer alıyor. Tüm kesintilerin ortak gerekçesi şebeke iyileştirme çalışmaları.

28 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

28 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 20 ilçesinde 45 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

ASKİ açıkladı: Ankara'da sabahtan akşama 9 saatlik kesintiASKİ açıkladı: Ankara'da sabahtan akşama 9 saatlik kesinti

28 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Ortabereket
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bala

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Beynam, Oğulbey
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Lale, Eğilmez Kale Mevki, Atatürk, Yavuz Selim, Menekşe, Mimar Sinan, Raşit Ercan, Kızılırmak, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, İnönü
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu, Dadaloğlu
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Bala

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Fatih Sultan Mehmet Afşar
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 12:30 - Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe, Kayhan Güven
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Beypazarı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 saat
  • Konum: Acısu, Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık, Cumhuriyet, Dağsal
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: Yayla Dörtkonak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 1441 sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 1445 sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Kanuni Sultan Süleyman
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Kutuören
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Çağrıbey Küme, 59, Tuğrulbey, Beşevler
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Akar, Salur, Dinar, Mücahit 1, Mücahit 2, Mücahit 3, Afet, Adalet, Selvi, Ağda
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: 2. Sele, 1. Sele
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: 4014, Şehit Ferhat Koç, 4012, 4031
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Beynam, Oğulbey
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Soğulcak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Mahmatlı Bahçe
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Mahmatlı Bahçe
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Deveci 1, Deveci
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
  • Konum: Kayı, 2. Kavaközü, 1. Kavaközü, Karacaören
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Haymana

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Katrancı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Haymana

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Deveci 1, Deveci
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
  • Konum: Karalar Merkez, İne, Kınık
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: Yeni İlkokul, Bağlum, Mevlüt Gürbüz, Kıyak, Kalender, Papatya, Karaağaç, Orman, Karatepe, Nazar, Dağdeviren
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: İnönü, Almus, Ayseki, 1683, Hacı Bektaş, Mehtap, Estergon, 1703, Yeşilöz, 1680, 1677, 1673, 1728, 1681
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
  • Konum: 1853, 1823, 1818, Arpaçay, 2097, 1861, 1819, 2120, 2123
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kızılcahamam

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
  • Konum: Ciğirler (Mücavir), Ciğirler
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kızılcahamam

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Kuşcuören, Gümele
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
  • Konum: Bahar, Pınarbaşı, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Serçe, Evcik, Baraj
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Nallıhan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Dede, Çivi
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Yukarı Şeyh Ali, Aşağı Şeyhali
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Polatlı

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
  • Konum: Yıldızlı, Avdanlı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
  • Konum: Özal, Han 1, Berk, Ülema, Mavi, Büyükdere
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Pursaklar

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 11:00 - 12:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Sivrihisar, Nurdağı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: 836, 834 sokaklar
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
  • Konum: Erkeksu, Yenikayı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 saat
  • Konum: Erkeksu, Yenikayı
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: 2 sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
  • Konum: 484, Barış, 590, 486, 492, 487, 465, 469, Suadiye, 491, Güzelyaka, 489, 443, 434, 435, 436, 485 sokaklar
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 28.04.2026 Salı
  • Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
  • Konum: 1467 sokak
  • Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları

28 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

28 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

28 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

28 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

28 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Türkiye
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Aydın’da otomobil alev topuna döndü!
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Hakkari'de kaybolan 8 yaşındaki Osman'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi
Son dakika | Sosyal medya düzenlemesi için tarih verildi