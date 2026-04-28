Ankara'da bugün 45 noktada elektrik kesilecek: 8 saat sürecek
28 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü Ankara’nın 20 ilçesinde 45 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Ortabereket
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Lale, Eğilmez Kale Mevki, Atatürk, Yavuz Selim, Menekşe, Mimar Sinan, Raşit Ercan, Kızılırmak, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Santral, Abdülkadir Arslan, İnönü
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu, Dadaloğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Fatih Sultan Mehmet Afşar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:30 - Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe, Kayhan Güven
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 17:30 - Süre: 4 saat
- Konum: Acısu, Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık, Cumhuriyet, Dağsal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yayla Dörtkonak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 1441 sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 1445 sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Kanuni Sultan Süleyman
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Kutuören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Çağrıbey Küme, 59, Tuğrulbey, Beşevler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Akar, Salur, Dinar, Mücahit 1, Mücahit 2, Mücahit 3, Afet, Adalet, Selvi, Ağda
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 2. Sele, 1. Sele
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 4014, Şehit Ferhat Koç, 4012, 4031
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Beynam, Oğulbey
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Soğulcak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 12:30 - 14:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Mahmatlı Bahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 15:00 - 17:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Mahmatlı Bahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Deveci 1, Deveci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Kayı, 2. Kavaközü, 1. Kavaközü, Karacaören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Katrancı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Deveci 1, Deveci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 saat
- Konum: Karalar Merkez, İne, Kınık
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: Yeni İlkokul, Bağlum, Mevlüt Gürbüz, Kıyak, Kalender, Papatya, Karaağaç, Orman, Karatepe, Nazar, Dağdeviren
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:30 - Süre: 3 saat
- Konum: İnönü, Almus, Ayseki, 1683, Hacı Bektaş, Mehtap, Estergon, 1703, Yeşilöz, 1680, 1677, 1673, 1728, 1681
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 16:30 - Süre: 3 saat
- Konum: 1853, 1823, 1818, Arpaçay, 2097, 1861, 1819, 2120, 2123
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Ciğirler (Mücavir), Ciğirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Kuşcuören, Gümele
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Bahar, Pınarbaşı, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Serçe, Evcik, Baraj
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Nallıhan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 12:00 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Dede, Çivi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:00 - Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Yukarı Şeyh Ali, Aşağı Şeyhali
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 saat
- Konum: Yıldızlı, Avdanlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Özal, Han 1, Berk, Ülema, Mavi, Büyükdere
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 11:00 - 12:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Sivrihisar, Nurdağı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 14:00 - Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: 836, 834 sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Erkeksu, Yenikayı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:30 - 15:30 - Süre: 2 saat
- Konum: Erkeksu, Yenikayı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 12:30 - Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 2 sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:15 - 17:15 - Süre: 8 saat
- Konum: 484, Barış, 590, 486, 492, 487, 465, 469, Suadiye, 491, Güzelyaka, 489, 443, 434, 435, 436, 485 sokaklar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 - Süre: 8 saat
- Konum: 1467 sokak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
28 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.