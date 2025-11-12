23 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 22 tutuklama

23 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 22 tutuklama
Yayınlanma:
Adana merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, inşaat firmalarını "uygun fiyata demir satma" vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 60 şüpheliden 22’si tutuklandı. Şebekenin, 12 inşaat firmasını toplam 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Adana merkezli olarak 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, inşaat firmalarını hedef alan büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uygun fiyata demir satma" bahanesiyle 12 inşaat firmasının dolandırılması üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından 4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, dolandırıcılık şebekesinin sorumluları olduğu öne sürülen Y.G., A.B. ve A.C.'nin de aralarında olduğu toplam 60 şüpheli yakalandı.

MİLYARLIK İŞLEM HACMİ VE ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan incelemelerde, şebekenin 12 inşaat firmasını toplam 19 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Dolandırıcıların bu faaliyetleri yürütmek için kurduğu 26 paravan şirketin hesaplarında ise şaşırtıcı bir rakam olan 1 milyar 815 milyon 435 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda, şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke konuldu ve 22 otomobile el konuldu.

Gözaltına alınan 60 şüpheliden 13'ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 47 zanlıdan aralarında şebeke sorumlularının da bulunduğu 22'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 25 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

