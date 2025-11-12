Ümraniye'de de koltuk yabancıya gitmedi: İlçe başkanının oğlu müdür oldu

Ümraniye'de de koltuk yabancıya gitmedi: İlçe başkanının oğlu müdür oldu
Yayınlanma:
AKP Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya’nın oğlu Ümit Çetinkaya, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nde Afet İşleri Müdürü olarak atandı. İstanbul’un olası depremine karşı önlemlerin tartışıldığı bir dönemde yapılan bu atama, liyakat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Mustafa Tekin - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nde dikkat çeken bir atama yapıldı. Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü görevine, AKP Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya’nın oğlu Ümit Çetinkaya getirildi.

mit.jpg

Ümraniye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının yavaş ilerlediği ve birçok mahallenin riskli yapı statüsünde bulunduğu bilinirken, söz konusu atama dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ın uyarılarına göre Ümraniye, olası bir İstanbul depreminde risk grubundaki ilçeler arasında yer alıyor.

whatsapp-image-2025-11-12-at-10-13-37.jpeg

LİYAKAT TARTIŞMALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Kentte deprem riski bu kadar yüksekken, kritik bir birim olan Afet İşleri Müdürlüğüne partili bir yöneticinin oğlunun getirilmesi liyakat tartışmasını beraberinde getirdi.

Elektriksiz, susuz, doğalgazsız: Topağacı Mahallesi’nde 'kentsel dönüşüm' mağduriyeti büyüyor!Elektriksiz, susuz, doğalgazsız: Topağacı Mahallesi’nde 'kentsel dönüşüm' mağduriyeti büyüyor!

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ümit Çetinkaya kısa süre önce göreve başladı. Atamaya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Türkiye
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
20 askerimiz şehit olmuştu: Gürcistan'da düşen askeri uçağın enkazından ilk görüntüler geldi
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Şişli’de taksi şoförüyle yolcu arasında adres tartışması
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!
Baba olmaya hazırlanıyordu: Binbaşı Uslu bebeğini göremeden şehit oldu!