Ümraniye'de de koltuk yabancıya gitmedi: İlçe başkanının oğlu müdür oldu

Mustafa Tekin - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nde dikkat çeken bir atama yapıldı. Belediye bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü görevine, AKP Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya’nın oğlu Ümit Çetinkaya getirildi.

Ümraniye’de kentsel dönüşüm çalışmalarının yavaş ilerlediği ve birçok mahallenin riskli yapı statüsünde bulunduğu bilinirken, söz konusu atama dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’ın uyarılarına göre Ümraniye, olası bir İstanbul depreminde risk grubundaki ilçeler arasında yer alıyor.

LİYAKAT TARTIŞMALARINI BERABERİNDE GETİRDİ

Kentte deprem riski bu kadar yüksekken, kritik bir birim olan Afet İşleri Müdürlüğüne partili bir yöneticinin oğlunun getirilmesi liyakat tartışmasını beraberinde getirdi.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ümit Çetinkaya kısa süre önce göreve başladı. Atamaya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.