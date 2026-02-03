21 kez ameliyat oldu: İçinden 295 tane çıkarıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce 21 kez böbrek taşı ameliyatı olan bir hastadan yapılan operasyonla 295 taş çıkarıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat eden Abdurrahman Bulut’un (57) böbreğinde taş olduğu belirlendi.

bobrek-tasi-2.jpg

AMELİYATLA 295 TAŞ ÇIKARILDI

Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş ameliyatı geçiren Bulut’un böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonda Abdurrahman Bulut’un böbreğindeki 295 taş başarıyla çıkarıldı.

bobrek-tasi-1.jpg

Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.

Kaynak:DHA

