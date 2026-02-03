Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bağlı Atakent Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda, saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, Ö.V. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken Garip Sokak'tan bulvara çıkan K.I.Ö'nün kullandığı otomobili farkedemedi ve araca çarptı.

BİR OTOMOBİL DEREYE UÇTU!

Meydana gelen kazada, K.I.Ö.'nün kullandığı otomobil önce elektrik panosuna ardından demir bariyerlere çarparak dereye uçtu. Diğer otomobilin sürücüsü Ö.V. ise, kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında hafif yaralandıkları belirlenen 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'daki feci otobüs kazasında kahreden detay!

Dereye uçan otomobilin vinçle çıkarılmasının ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.