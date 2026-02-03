Küçükçekmece’de otomobil dereye uçtu!

Yayınlanma:
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde hareket halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, otomobillerden biri dereye düşerken kazada hafif yaralanan 2 sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bağlı Atakent Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı’nda, saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayda, Ö.V. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken Garip Sokak'tan bulvara çıkan K.I.Ö'nün kullandığı otomobili farkedemedi ve araca çarptı.

istanbul-kucukcekmecede-kaza-yapan-ot-1148711-341146.jpg

BİR OTOMOBİL DEREYE UÇTU!

Meydana gelen kazada, K.I.Ö.'nün kullandığı otomobil önce elektrik panosuna ardından demir bariyerlere çarparak dereye uçtu. Diğer otomobilin sürücüsü Ö.V. ise, kaldırımdaki ağaçlara çarparak durabildi.

istanbul-kucukcekmecede-kaza-yapan-ot-1148713-341146.jpg

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında hafif yaralandıkları belirlenen 2 sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dereye uçan otomobilin vinçle çıkarılmasının ardından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

