Ameliyathanesi küle dönen hastanede skandallar bitmiyor: Kapısına astığı notla isyan eden doktor sürgün edildi!

Ameliyathanesi küle dönen hastanede skandallar bitmiyor: Kapısına astığı notla isyan eden doktor sürgün edildi!
Yayınlanma:
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında, yangınlara karşı alınması gereken önlemlerin alınmadığının belirlenmesinin ardından yeni bir tartışma gündeme geldi. KBB doktoru Dr. Nihat Uruç, başhekimin asistanını alması nedeniyle hasta işlemlerinin gecikebileceğini belirterek tepkisini ortaya koydu. Uruç, bu açıklamasının ardından Bor Devlet Hastanesi’ne sürgün edildi.

Halktv.com.tr - Özel Haber

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında 30 Kasım’da meydana gelen yangın, ameliyathaneyi tamamen kül etmişti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Ancak Halk TV’nin ulaştığı bilgilere göre, hastane yönetiminin olayı “basit bir yangın” olarak duyurmasının ardından, yangının arkasında bir ihmaller zincirinin olduğu ortaya çıktı.

bashekime-tepki-gosterdi.jpeg

BAŞHEKİMİ ELEŞTİRDİ SÜRGÜN EDİLDİ

Yangın sonrası yaşanan bir başka sorun ise hastanedeki personel krizi oldu. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoru Dr. Nihat Uruç, poliklinik kapısına astığı notta, başhekimin asistanını kendisinden almasının ardından asistanın sorumluluklarını da üstlenmek zorunda kaldığını belirtti.

Ameliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan ettiAmeliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan etti

Dr. Nihat Uruç, "Başhekim sekreterimi aldığından KBB-4 polikliniğinde aynı anda sekreter işlerini de yapıyorum. Hasta mağduriyetlerinden ben sorumlu değilim" diyerek yönetimi eleştirdi.

surgun.jpegUruç’un tepkisinin ardından, Niğde’nin Bor ilçesine sürgün edildiği öğrenildi. Uruç'un ‘personel eksikliği’ gerekçesiyle Bor Devlet Hastanesi’ne görevlendirildiğini ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Türkiye
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
MSB'den kritik Suriye açıklaması! "SDG adım atmıyor"
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
İstanbul'da yılbaşı nedeniyle hangi yollar kapalı? Valilik resmen açıkladı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı
Uyuşturucudan tutuklanan Veyis Ateş'in aylık geliri ortaya çıktı