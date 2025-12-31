Ameliyathanesi küle dönen hastanede skandallar bitmiyor: Kapısına astığı notla isyan eden doktor sürgün edildi!

Halktv.com.tr - Özel Haber

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında 30 Kasım’da meydana gelen yangın, ameliyathaneyi tamamen kül etmişti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınmıştı.

Ancak Halk TV’nin ulaştığı bilgilere göre, hastane yönetiminin olayı “basit bir yangın” olarak duyurmasının ardından, yangının arkasında bir ihmaller zincirinin olduğu ortaya çıktı.

BAŞHEKİMİ ELEŞTİRDİ SÜRGÜN EDİLDİ

Yangın sonrası yaşanan bir başka sorun ise hastanedeki personel krizi oldu. Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoru Dr. Nihat Uruç, poliklinik kapısına astığı notta, başhekimin asistanını kendisinden almasının ardından asistanın sorumluluklarını da üstlenmek zorunda kaldığını belirtti.

Ameliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan etti

Dr. Nihat Uruç, "Başhekim sekreterimi aldığından KBB-4 polikliniğinde aynı anda sekreter işlerini de yapıyorum. Hasta mağduriyetlerinden ben sorumlu değilim" diyerek yönetimi eleştirdi.

Uruç’un tepkisinin ardından, Niğde’nin Bor ilçesine sürgün edildiği öğrenildi. Uruç'un ‘personel eksikliği’ gerekçesiyle Bor Devlet Hastanesi’ne görevlendirildiğini ifade edildi.