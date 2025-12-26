Ameliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan etti

Ameliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında, yangınlara karşı alınması gereken önlemlerin alınmadığının belirlenmesinin ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Hastanede görevli KBB doktoru, poliklinik odasına astığı not ile sekreterinin başhekim tarafından kendisinden alındığını belirterek isyan etti.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında, 30 Kasım günü meydana gelen yangında bir ameliyathane tamamen kül olmuştu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınan yangının ardından Halk TV'nin ulaştığı bilgilere göre, hastane yönetiminin basit bir yangın olarak kamuoyuna duyurduğu olayın arkasında ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkmıştı.

nigde-omer-halisdemir-egitim-ve-arastirma-hastanesi.webp

BU SEFER DE DOKTOR, KAPISINA ASTIĞI NOT İLE İSYAN ETTİ

Hızlı müdahale sayesinde büyük bir faciadan dönüldüğü hastanede, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Hastanede görevli Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoru Nihat Uruç, poliklinik kapısına astığı not ile başhekimin asistanını kendisinden aldığını ve asistanın yapacağı işi de kendisinin yapmak zorunda kalmasından dolayı, hasta işlemlerinin gecikebileceğini ifade etti.

Dr. Nihat Uruç, "Başhekim sekreterimi aldığından KBB-4 polikliniğinde aynı anda sekreter işlerini de yapıyorum. Hasta mağduriyetlerinden ben sorumlu değilim" diyerek hastane yönetimini işaret etti.

nigde-omer-halisdemir-egitim-ve-arastirma-hastanesi.jpeg

Kartalkaya'dan ders alınmadı mı? Ameliyathanesi yanan hastanede skandal üstüne skandalKartalkaya'dan ders alınmadı mı? Ameliyathanesi yanan hastanede skandal üstüne skandal

NE OLMUŞTU?

Halk TV'in hastane kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, 30 Kasım'da hastanede çıkan yangının ardından onlarca ihmal ortaya çıktı.

Hastane yönetiminin personele söz konusu ihmallerle ilgili konuşmamaları baskı yapıldığı öğrenilen hastanede, asansörlerin, havalandırmanın hiçbir kısmının, aydınlatmanın ise bir kısmının düzgün çalışmadığı öğrenildi.

Öte yandan ameliyathanesi yanan hastanede yangın butonlarının çalışmadığı, elektrik panolarındaki voltaj değerinin yüksek olduğu, metal tüp geçit tünelinde çatlak ve kırıklar olduğu tespit edildi.

Yakın tarihte Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciayı hatırlatan çalışanlar, söz konusu ihmallerin acilen giderilmesini talep ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Türkiye
'Görüşeceğiz' diye eve çağırdığı kadını katletti!
'Görüşeceğiz' diye eve çağırdığı kadını katletti!
KADES artık 'görünmez' oldu! Acil durum butonu anahtarlığa sığdı
KADES artık 'görünmez' oldu! Acil durum butonu anahtarlığa sığdı
Mansur Yavaş'tan barınaktaki köpek katliamı iddiasına soruşturma talimatı!
Mansur Yavaş'tan barınaktaki köpek katliamı iddiasına soruşturma talimatı!