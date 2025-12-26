Ameliyathanesi yanan hastanede skandal bitmiyor: Doktor kapısına astığı notla isyan etti

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni ek binasında, 30 Kasım günü meydana gelen yangında bir ameliyathane tamamen kül olmuştu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınan yangının ardından Halk TV'nin ulaştığı bilgilere göre, hastane yönetiminin basit bir yangın olarak kamuoyuna duyurduğu olayın arkasında ihmaller zinciri olduğu ortaya çıkmıştı.

BU SEFER DE DOKTOR, KAPISINA ASTIĞI NOT İLE İSYAN ETTİ

Hızlı müdahale sayesinde büyük bir faciadan dönüldüğü hastanede, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Hastanede görevli Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoru Nihat Uruç, poliklinik kapısına astığı not ile başhekimin asistanını kendisinden aldığını ve asistanın yapacağı işi de kendisinin yapmak zorunda kalmasından dolayı, hasta işlemlerinin gecikebileceğini ifade etti.

Dr. Nihat Uruç, "Başhekim sekreterimi aldığından KBB-4 polikliniğinde aynı anda sekreter işlerini de yapıyorum. Hasta mağduriyetlerinden ben sorumlu değilim" diyerek hastane yönetimini işaret etti.

Kartalkaya'dan ders alınmadı mı? Ameliyathanesi yanan hastanede skandal üstüne skandal

NE OLMUŞTU?

Halk TV'in hastane kaynaklarından ulaştığı bilgilere göre, 30 Kasım'da hastanede çıkan yangının ardından onlarca ihmal ortaya çıktı.

Hastane yönetiminin personele söz konusu ihmallerle ilgili konuşmamaları baskı yapıldığı öğrenilen hastanede, asansörlerin, havalandırmanın hiçbir kısmının, aydınlatmanın ise bir kısmının düzgün çalışmadığı öğrenildi.

Öte yandan ameliyathanesi yanan hastanede yangın butonlarının çalışmadığı, elektrik panolarındaki voltaj değerinin yüksek olduğu, metal tüp geçit tünelinde çatlak ve kırıklar olduğu tespit edildi.

Yakın tarihte Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciayı hatırlatan çalışanlar, söz konusu ihmallerin acilen giderilmesini talep ediyor.