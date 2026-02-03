Sivas’ta restoranta silahlı saldırı

Sivas’ta restoranta silahlı saldırı
Yayınlanma:
Sivas’ta restorantta yemek yiyen bir kişi husumetlisi olduğu öne sürülen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar ise çevredeki bir dairenin camına isabet etti.

Sivas'ta cadde üzerindeki restorantta yemek yiyen S.C., husumetlisi olduğu iddia edilen M.D.’nin silahlı saldırısında koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, bugün (3 Şubat) saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye gelen M.D., husumetlisi olduğu iddia edilen S.C.'nin içerisinde bulunduğu restoranta doğru tabanca ile 5 el ateş etti.

Yolda karşılaşan husumetliler birbirini bıçakladı: 2'si ağır 3 yaralıYolda karşılaşan husumetliler birbirini bıçakladı: 2'si ağır 3 yaralı

KURŞUNLAR APARTMAN DAİRESİNE İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunlar restoran ile üzerinde bulunan apartman dairesinin camına isabet etti. Saldırıda restorantta bulunan S.C. kolundan yaralandı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kolundan yaralanan S.C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Türkiye
İstanbul Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü
İstanbul Başakşehir'de motosiklet kazası: 1 ölü
Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış
Kan donduran cinayeti itiraf etti! Parçalanmış cesedi dereye atmış