Sivas’ta restoranta silahlı saldırı

Sivas'ta cadde üzerindeki restorantta yemek yiyen S.C., husumetlisi olduğu iddia edilen M.D.’nin silahlı saldırısında koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, bugün (3 Şubat) saat 17.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeye gelen M.D., husumetlisi olduğu iddia edilen S.C.'nin içerisinde bulunduğu restoranta doğru tabanca ile 5 el ateş etti.

KURŞUNLAR APARTMAN DAİRESİNE İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunlar restoran ile üzerinde bulunan apartman dairesinin camına isabet etti. Saldırıda restorantta bulunan S.C. kolundan yaralandı. Silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kolundan yaralanan S.C., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli M.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.