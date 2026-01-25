Yolda karşılaşan husumetliler birbirini bıçakladı: 2'si ağır 3 yaralı

Yayınlanma:
Malatya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında bıçakların da kullanıldığı bir kavga çıktı. Olayda 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi.

malatyada-bicakli-kavga-2si-agir-3-ya-1133205-336431.jpg

YOLDA KARŞILAŞINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Aralarında husumet bulunan F.Ç. ve A.Ç. ile Hanifi C., yürüyüş yolunda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Çıkan tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sonucu her iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı.

malatyada-bicakli-kavga-2si-agir-3-ya-1133206-336431.jpg

3 KİŞİ BIÇAK DARBELERİYLE YAKALANDI

Olay sonucu F.Ç. ve A.Ç. ile Hanifi C., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, daha sonra ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

malatyada-bicakli-kavga-2si-agir-3-ya-1133208-336431.jpg

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Tedaviye alınan yaralılardan F.Ç. ve A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

