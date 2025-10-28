2026 yılı hac kurası tarihi belli oldu!

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı hac kurası tarihi netleşti.

Türkiye'de milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2026 yılı hac kurası tarihi, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından resmen açıklandı. Hac kurası, 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura, dijital ortamda noter ve basın huzurunda çekilecek ve vatandaşlar tarafından canlı olarak izlenebilecek.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac hazırlıklarının tamamlandığını ve kura tarihinin netleştiğini duyurdu. Karaca, 1 milyon 615 bin 44 kişinin kaydını güncellediğini ve 184 bin 791 kişinin ilk kez ön kayıt yaptırdığını belirterek, toplamda 1 milyon 799 bin 835 vatandaşın hac kurasına katılmaya hak kazandığını açıkladı.

VİZE VE SAĞLIK ŞARTLARINA SIKI KONTROL GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir uyarıda bulundu. Alpaslan, 2025 yılında hac vizesi olmadan Suudi Arabistan’a giden kişilerin ciddi mağduriyetler yaşadığını hatırlatarak, 2026’da benzer şekilde sıkı tedbirlerin uygulanacağını ve hac vizesi dışında hiçbir yöntemle ibadetin yapılamayacağını kesin bir dille vurguladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci de Suudi Arabistan’ın sağlık kriterleri konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Birinci, hacı adaylarının sağlık durumlarının sisteme yükleneceğini ve gerekli belgeleri eksik olanların hac vizesi alamayacağını belirterek, tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

