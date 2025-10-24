Diyanet'te bayrak değişti ama gelenek bozulmadı: Atatürk'ün adını yine anmadılar

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli bayramlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasıyla sık sık eleştiri konusu olmuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Yeni başkan Safi Arpaguş döneminde yayımlanan hutbede de şehitler anılırken Atatürk’ün adına yer verilmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta cuma hutbesini “Birlikte Bereket, Kardeşlikte Rahmet Vardır” başlığıyla yayımladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan günler önce yayımladığı hutbede de Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine anılmadı.

HUTBEDE YİNE ATATÜRK YOK!

Kardeşliğe vurgu yapılan hutbede, “Gücünü imandan alan bu kardeşlik anlayışı, asırlardır bizi millet olarak bir arada tutmuştur. ‘Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizlersiniz’ ayetine gönülden iman eden şanlı ecdadımız, Malazgirt’te, İstanbul’un fethinde, Çanakkale’de işte bu kardeşlik bağı ile üstün gelmiştir. Nice şehit kanıyla sulanan bu topraklar, İstiklal Harbi’nde bu kardeşlik ruhu ile kıyamete kadar bize vatan olmuştur” denildi.

Hutbede, "Aynı inanca, aynı tarihe, aynı ideallere sahip bir millet olarak, farklılıklarımızı zenginlik vesilesi sayalım. İstiklal ve istikbalimiz için geçmişine ve değerlerine sımsıkı bağlı, ahlak ve bilgiyle donanımlı nesiller yetiştirmenin gayretinde olalım. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Bu vesileyle; üzerinde yaşadığımız bu toprakları canlarıyla bize emanet eden aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize Yüce Rabb’imizden sağlık ve huzur diliyoruz" ifadeleri yer aldı.