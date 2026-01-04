20 yaşındaki genç duş alırken hayatını kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen feci olayda, gencecik bir fidan daha toprağa düştü. Banyoda ısınmak amacıyla elektrikli ısıtıcıyı çalıştırarak duş almaya çalışan 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

Aksaray, 20 yaşındaki bir gencin trajik ölümüyle sarsıldı. Olay, saat 11.30 sıralarında Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Cankurtaran isimli genç, duş almak için banyoya girdi. Ancak banyonun soğuk olması nedeniyle içeriye elektrikli bir ısıtıcı götürdü ve çalıştırdı. Bu tehlikeli hamle, ne yazık ki genç Yusuf'un sonu oldu.

ISINMAK İÇİN AÇTIĞI ISITICI SONU OLDU

Duş aldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan kaçağın etkisiyle Yusuf Cankurtaran akıma kapıldı. Elektriğin vücudunu sarmasıyla birlikte talihsiz genç olduğu yere yığıldı. Suyun ve elektriğin ölümcül birleşimi, 20 yaşındaki genci hayattan kopardı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Banyodan gelen sesleri duyan ve bir terslik olduğunu anlayan Cankurtaran’ın yakınları, hemen banyoya koştu. Karşılaştıkları manzara karşısında şoka giren aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yusuf Cankurtaran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf Cankurtaran'ın cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

