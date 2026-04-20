İZSU mahalle mahalle planladı: 12 ilçede musluklar kuruyacak!

20 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in 12 ilçesinde, Balçova’dan Urla’ya kadar bazı bölgelerde 6 saate kadar sürecek su kesintileri yaşanacak. İZSU, kesintilerin mahalle mahalle planlandığını açıkladı.

20 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

20 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

Balçova - Çetin Emeç, Eğitim Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 08:00 - 11:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: -
  • Sebep: Branşman arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Bayraklı - Alpaslan, Bayraklı, Çiçek, Fuat Edip Baksı Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:12 - 12:12 | Süre: 2 saat
  • Konum: 1898. Sokak içi
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

Bornova - Atatürk Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:25 - 13:25 | Süre: 3 saat
  • Konum: 894. Sokak
  • Sebep: 894. Sokak içinde bulunan ana boru deplase işlemi nedeniyle bölge vanası kapalı

20 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

Foça - Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:47 - 14:00 | Süre: ~3 saat 13 dakika
  • Konum: -
  • Sebep: Başka kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar - Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele, Tahsin Yazıcı Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:20 - 12:20 | Süre: 2 saat
  • Konum: 9501/1 No'lu adres önü
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

Karaburun - Mordoğan Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:00 - 14:00 | Süre: 4 saat
  • Konum: Mordoğan Merkez Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kemalpaşa - Örnekköy Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 09:17 - 11:17 | Süre: 2 saat
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

Kiraz - Karaburç Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:30 - 17:00 | Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Karaburç Mahallesi
  • Sebep: Branşman hattı yenileme çalışması

20 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

Menderes - Ahmetbeyli Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 09:45 - 11:45 | Süre: 2 saat
  • Konum: Claros Caddesi ve civarı
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen - Kasımpaşa, Mermerli Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:07 - 13:07 | Süre: 3 saat
  • Konum: Kum Tepe Mevki Yolu
  • Sebep: Ana boru arızası

Menemen - Yanıkköy Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 09:14 - 10:30 | Süre: ~1 saat 16 dakika
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

Torbalı - Pamukyazı Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:43 - 13:43 | Süre: 3 saat
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla - Kalabak, Şirinkent, Yenice Mahalleleri

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 09:56 - 11:56 | Süre: 2 saat
  • Sebep: Ana boru arızası

20 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

