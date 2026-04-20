Elektrik kesintisi İzmir’i vuracak: Bu listeyi mutlaka kontrol edin
20 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in 16 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA - B. Hayrettin Paşa, Fatih, Bozköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: B. Hayrettin Paşa (2509. Sk., Papatya Küme Evleri, 2512. Sk., Cemalettin Aksu Cd.), Fatih (2522. Sk., 2516. Sk., 2521. Sk., 35/7. Sk.), Bozköy
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA - Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Şakran Sayfiye (3426. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3428. Sk., 3454. Sk., 3500/1. Sk., 3499/1. Sk., 3479. Sk., 3386/1. Sk., 3391/1. Sk., 3453. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3445. Sk., 3447. Sk., 3443. Sk., 3506/1. Sk., 3391. Sk., 3498. Sk., 3403. Sk., 3398. Sk., 3425/1. Sk., 3504. Sk., 3407. Sk., 3405. Sk., 3404. Sk., 3408. Sk., 3409. Sk., 3425. Sk., 3439. Sk., 3442. Sk., 3446. Sk., 3444. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3500. Sk., 3511. Sk., 3499. Sk., 3461. Sk., 3406. Sk., 3399. Sk., 3513/1. Sk., 3386. Sk., 3384. Sk., 3455. Sk., 3424/1. Sk., 3474. Sk., 3382. Sk., 3379. Sk., 3517. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3441. Sk., 3376. Sk., 3500/2. Sk., 3485. Sk., 3385. Sk., 3464. Sk., 3502. Sk., 3410. Sk., 3448. Sk., 3501. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3381. Sk., 3482. Sk., 3390. Sk., 3411. Sk., 3475. Sk., 3518. Sk., 3493. Sk., 3503. Sk., 3387. Sk., 3500/3. Sk., 3494. Sk., 3433, 3395. Sk., 3396. Sk., 3392. Sk., 3388. Sk., Çeşme Önü Cd., 3400. Sk., 3394/1. Sk., 3393. Sk., 3397. Sk., 3394. Sk., 3401. Sk., 3378. Sk., 3380. Sk., 3508. Sk., 3507. Sk., 3497. Sk., 3515. Sk., İncirlik Cd., Barbaros Pasa Cd., 3433. Sk., Şair Mehmet Akif Cd., 3434. Sk., 2. Çevre Yolu Cd., 3432. Sk., 3427. Sk., 3424. Sk.), Aşağışakran (Aşağışakran Küme Evleri, 11/3. Sk., 11/17, 11/9. Sk., 11/2. Sk., 11/18. Sk., 11/35. Sk., 11/19. Sk., 11/11. Sk., 11/15. Sk., 11/21. Sk., 11/26, Aşağışakran Köy Yolu Sk.), Şakran Hasbi Efendi
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI - Mansuroğlu
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Mansuroğlu (266. Sk., 262. Sk., 261. Sk., 260. Sk., 259. Sk., Haşim İşcan Cd., 268. Sk., 267/1. Sk., 267. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Cengizhan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Cengizhan (1620/92. Sk., 1620/22. Sk., 1615/17. Sk., 1620/12. Sk., 1620/24. Sk., 1620/34. Sk., 1620/4. Sk., 1620/94. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI - Cengizhan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Cengizhan (1620/92. Sk., 1615/17. Sk., 1620/23. Sk., 1620/26. Sk., 1620/34. Sk., 1620/39. Sk., 1620/90. Sk., 1620/91. Sk., 2195. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BERGAMA - Koyuneli, İsmailli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 16:55 - Süre: 7 Saat 55 Dakika
Konum: Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), İsmailli
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA - Ayvatlar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA - Zeytindağ, Bozyerler
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Zeytindağ (23 Nisan Sk., Arabacı Sk., Atanak Sk., Balcı Sk., Celal Bayar Cd., Cevdet Sunay Cd., Değirmentepe Sk., Fatih Sultan Sk., Hakkı Akbaş Sk., Hakkı Korkmaz Cd., İsmet İri Sk., Ziya Gökalp Cd., Zeytindağ Yolu, Yılmaz Sk., Yuntdağ Cd., Fethi Sekin Cd., Yağcı Sk., Yavaşlar Sk., Toprakçı Sk., Süpürgeci Sk., Seyrek Sk., Sefa Cd., Hasan Erdem Sk., Hatip Hoca Sk., Kenan Çoşkun Cd., Kol Sk., Korutürk Sk., Kubbeli Sk., Köprülü Sk., Küçük Yol, Lise Cd., Gelincik Sk., Marangoz Halil Sk., Menekşe Sk., Mithatpaşa Cd., Nizam Sk., Park Sk., Pehlivan Sk., Peynirci Sk., Postane Sk., Reşadiye Cd., Sadrettin Sağlık Sk., ZEYTİNDAĞ 2202/2, Kıvanç Sk., Öğretmen Cd., Mert Sk., Toprak Sk., Halazalı Sk., Birlik Cd., Divrikli Sk., Yelken Sk., Tayfur Sadık Evren Sk., Güven Cd., Sanat Cd., Fulya Sk., Candan Sk., Ulus Cd., Ufuk Sk., Vali Sk., Süleyman Demirel Cd., Taşocağı Sk., Kaptan Sk., Doğa Sk., Yazıcı Sk., Doktor Sadık Ahmet Sk., Mehmet Akçe Sk., Akkız Sk., Camiönü Sk., Başöğretmen Atatürk Cd., Yiğit Cd., Tüm Küme Evleri, 18 Mart Sk.), Bozyerler (Yuntdağ Yolu, 2776. Sk., Bozyerler Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA - Zeytindağ, Kızıltepe, Örlemiş
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Zeytindağ, Kızıltepe (Kızıltepe Köyü İç Yolu), Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BORNOVA - Gazi Osman Paşa, Barbaros
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Gazi Osman Paşa (5463. Sk., 5456. Sk., 5543. Sk., 5455. Sk., 5457. Sk., 5466. Sk., 5467. Sk., 5468. Sk., 5469. Sk.), Barbaros (5227. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5327. Sk., 5328. Sk., 5454. Sk., Refik Tulga Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BUCA - Yıldız
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Yıldız (206/32. Sk., 242/16. Sk., 206/40. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
DİKİLİ - Kabakum
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kabakum (Kabakum 5. Sk., Kabakum 12. Sk., Ayrancı Sk., Kabakum 3. Sk., Kabakum Cumhuriyet Cd., Kabakum 4. Sk., Kabakum Kurtuluş Cd., Kabakum 6. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
FOÇA - Yenibağarası
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yenibağarası (1050. Sk., 1001/2. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1054. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1016. Sk., 1040. Sk., Yenifoça Cd., Foça İzmir Karayolu Sk., 1053. Sk., 1017. Sk., 1055. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, 1001/1. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA - Hacıveli, Ilıpınar, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Hacıveli (20/4. Sk., 414/1. Sk., 415. Sk., 39/1. Sk., 412/1. Sk., 438. Sk., 434/1. Sk., 20. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 409. Sk., 411. Sk., 411/1. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 430. Sk., 436. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar, Kemal Atatürk (582. Sk., 586. Sk., 577. Sk., 571. Sk., 581. Sk., 575. Sk., 580. Sk., 578. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 585. Sk., 587. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 593. Sk., Atatürk Cd., 594. Sk.), Yenibağarası, Yeniköy
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA - Kazım Dirik, Hacıveli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kazım Dirik (469. Sk., 467. Sk., 449/1. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 419/2. Sk., 419/4. Sk., 3. Sk., 408. Sk., 419. Sk., 419/3. Sk., 421. Sk., 427. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 445. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3. Sk., 8/3. Sk., 444. Sk., 3/3. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., 459. Sk., 458. Sk., 441. Sk., 460. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 468. Sk., 466. Sk., 472. Sk.), Hacıveli (407. Sk., 412. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARABURUN - Bozköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat
Konum: Akçekilise Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABURUN - İskele
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat
Konum: 2270. Sk., Bodrum Cd., 2297. Sk., 2259. Sk., 2260. Sk., 2299. Sk., Yaghane 2. Sk., 2282. Sk., Yaghane 1 Sk., Halil Altın Cd., Bodrum İçi Sk., Azmak Sk., 2298. Sk., 2197. Sk., Deniz 4 Sk., 2293. Sk., 2261. Sk., 2273. Sk., 2262. Sk., 2269. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
KARŞIYAKA - Şemikler
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 6279. Sk., Ordu Blv., 6287. Sk., 6269/1. Sk., 6269. Sk., 6278. Sk., 6297. Sk., 6270. Sk., 6276. Sk., 6271. Sk., 6287/3. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA - Bahçelievler
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 Saat
Konum: 1828/6. Sk., 1828/7. Sk., 1833. Sk., Girne Blv., Gün Sazak Blv., Rüştü Sardağ Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
KİRAZ - Mersinlidere, Olgunlar, Örencik, Sırımlı, Mavidere
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Körkuyu Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Avgan Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Avcılar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk., Cıngıllar Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
KONAK - Alsancak
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 1478. Sk., 1477. Sk., 1476/1. Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENEMEN - İncirli Pınar, Zeytinlik, Gölcük
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 104. Sk., 104/2. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., 9403. Sk., 141. Sk., 140. Sk., 139. Sk., 138. Sk., 135. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 108/1. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 105. Sk., 103/1. Sk., 103. Sk., 104/1. Sk., 102. Sk., 101. Sk., 9107/1. Sk., 9023. Sk., 9022. Sk., 22/1. Sk., 9028/1. Sk., 9028. Sk., 9011. Sk., 9412. Sk., 9410. Sk., 9408. Sk., 9402. Sk., 9401. Sk., 9400. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN - Hatundere
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Eski Foça Asfaltı Cd., Hatundere Foça Yolu Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş - Kemer
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Kemer (Başalan Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ödemiş - Cevizalan
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:15 - 15:15 - Süre: 6 Saat
Konum: Cevizalan
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire - Turan, İbni Melek
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, Çakallık Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı - Fevzi Çakmak
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Fevzi Çakmak (40. Sk., 40/1. Sk., 36/1. Sk., 38. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 51. Sk., 8157. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı - Atatürk, Karşıyaka, Yemişlik
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Atatürk (Bekir Sakarya Cd., 6001. Sk., 1617. Sk., 1539. Sk., 1537. Sk., 1535. Sk., 1533/1. Sk., 1533. Sk., 1532. Sk., 1530. Sk.), Karşıyaka (7. Cd.), Yemişlik (6012. Sk., Aydın Cd., 6006. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6008. Sk., 6010. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla - Zeytineli
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Zeytineli (Yukarı Mahalle Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan Sk., Kabasakal Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
20 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.