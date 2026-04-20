Elektrik kesintisi İzmir’i vuracak: Bu listeyi mutlaka kontrol edin

Elektrik kesintisi İzmir’i vuracak: Bu listeyi mutlaka kontrol edin
Yayınlanma:
İzmir’de bugün planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Gün boyunca farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler, 16 ilçede belirli mahalle ve sokakları etkileyecek.

20 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20 Nisan 2026 Pazartesi günü İzmir’in 16 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

20 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA - B. Hayrettin Paşa, Fatih, Bozköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: B. Hayrettin Paşa (2509. Sk., Papatya Küme Evleri, 2512. Sk., Cemalettin Aksu Cd.), Fatih (2522. Sk., 2516. Sk., 2521. Sk., 35/7. Sk.), Bozköy

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA - Şakran Sayfiye, Aşağışakran, Şakran Hasbi Efendi

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Şakran Sayfiye (3426. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3428. Sk., 3454. Sk., 3500/1. Sk., 3499/1. Sk., 3479. Sk., 3386/1. Sk., 3391/1. Sk., 3453. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3445. Sk., 3447. Sk., 3443. Sk., 3506/1. Sk., 3391. Sk., 3498. Sk., 3403. Sk., 3398. Sk., 3425/1. Sk., 3504. Sk., 3407. Sk., 3405. Sk., 3404. Sk., 3408. Sk., 3409. Sk., 3425. Sk., 3439. Sk., 3442. Sk., 3446. Sk., 3444. Sk., 3480. Sk., 3481. Sk., 3500. Sk., 3511. Sk., 3499. Sk., 3461. Sk., 3406. Sk., 3399. Sk., 3513/1. Sk., 3386. Sk., 3384. Sk., 3455. Sk., 3424/1. Sk., 3474. Sk., 3382. Sk., 3379. Sk., 3517. Sk., 3509. Sk., 3510. Sk., 3435. Sk., 3436. Sk., 3441. Sk., 3376. Sk., 3500/2. Sk., 3485. Sk., 3385. Sk., 3464. Sk., 3502. Sk., 3410. Sk., 3448. Sk., 3501. Sk., 3466. Sk., 3468. Sk., 3381. Sk., 3482. Sk., 3390. Sk., 3411. Sk., 3475. Sk., 3518. Sk., 3493. Sk., 3503. Sk., 3387. Sk., 3500/3. Sk., 3494. Sk., 3433, 3395. Sk., 3396. Sk., 3392. Sk., 3388. Sk., Çeşme Önü Cd., 3400. Sk., 3394/1. Sk., 3393. Sk., 3397. Sk., 3394. Sk., 3401. Sk., 3378. Sk., 3380. Sk., 3508. Sk., 3507. Sk., 3497. Sk., 3515. Sk., İncirlik Cd., Barbaros Pasa Cd., 3433. Sk., Şair Mehmet Akif Cd., 3434. Sk., 2. Çevre Yolu Cd., 3432. Sk., 3427. Sk., 3424. Sk.), Aşağışakran (Aşağışakran Küme Evleri, 11/3. Sk., 11/17, 11/9. Sk., 11/2. Sk., 11/18. Sk., 11/35. Sk., 11/19. Sk., 11/11. Sk., 11/15. Sk., 11/21. Sk., 11/26, Aşağışakran Köy Yolu Sk.), Şakran Hasbi Efendi

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAKLI - Mansuroğlu

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 15:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Mansuroğlu (266. Sk., 262. Sk., 261. Sk., 260. Sk., 259. Sk., Haşim İşcan Cd., 268. Sk., 267/1. Sk., 267. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI - Cengizhan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Cengizhan (1620/92. Sk., 1620/22. Sk., 1615/17. Sk., 1620/12. Sk., 1620/24. Sk., 1620/34. Sk., 1620/4. Sk., 1620/94. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYRAKLI - Cengizhan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Cengizhan (1620/92. Sk., 1615/17. Sk., 1620/23. Sk., 1620/26. Sk., 1620/34. Sk., 1620/39. Sk., 1620/90. Sk., 1620/91. Sk., 2195. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BERGAMA - Koyuneli, İsmailli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 16:55 - Süre: 7 Saat 55 Dakika

  • Konum: Koyuneli (Koyuneli Köyü İç Yolu, Yuntdağ Yolu), İsmailli

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - Ayvatlar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Ayvatlar (Ayvatalar Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - Zeytindağ, Bozyerler

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Zeytindağ (23 Nisan Sk., Arabacı Sk., Atanak Sk., Balcı Sk., Celal Bayar Cd., Cevdet Sunay Cd., Değirmentepe Sk., Fatih Sultan Sk., Hakkı Akbaş Sk., Hakkı Korkmaz Cd., İsmet İri Sk., Ziya Gökalp Cd., Zeytindağ Yolu, Yılmaz Sk., Yuntdağ Cd., Fethi Sekin Cd., Yağcı Sk., Yavaşlar Sk., Toprakçı Sk., Süpürgeci Sk., Seyrek Sk., Sefa Cd., Hasan Erdem Sk., Hatip Hoca Sk., Kenan Çoşkun Cd., Kol Sk., Korutürk Sk., Kubbeli Sk., Köprülü Sk., Küçük Yol, Lise Cd., Gelincik Sk., Marangoz Halil Sk., Menekşe Sk., Mithatpaşa Cd., Nizam Sk., Park Sk., Pehlivan Sk., Peynirci Sk., Postane Sk., Reşadiye Cd., Sadrettin Sağlık Sk., ZEYTİNDAĞ 2202/2, Kıvanç Sk., Öğretmen Cd., Mert Sk., Toprak Sk., Halazalı Sk., Birlik Cd., Divrikli Sk., Yelken Sk., Tayfur Sadık Evren Sk., Güven Cd., Sanat Cd., Fulya Sk., Candan Sk., Ulus Cd., Ufuk Sk., Vali Sk., Süleyman Demirel Cd., Taşocağı Sk., Kaptan Sk., Doğa Sk., Yazıcı Sk., Doktor Sadık Ahmet Sk., Mehmet Akçe Sk., Akkız Sk., Camiönü Sk., Başöğretmen Atatürk Cd., Yiğit Cd., Tüm Küme Evleri, 18 Mart Sk.), Bozyerler (Yuntdağ Yolu, 2776. Sk., Bozyerler Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA - Zeytindağ, Kızıltepe, Örlemiş

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 17:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Zeytindağ, Kızıltepe (Kızıltepe Köyü İç Yolu), Örlemiş (Örlemiş Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BORNOVA - Gazi Osman Paşa, Barbaros

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Gazi Osman Paşa (5463. Sk., 5456. Sk., 5543. Sk., 5455. Sk., 5457. Sk., 5466. Sk., 5467. Sk., 5468. Sk., 5469. Sk.), Barbaros (5227. Sk., 5229. Sk., 5230. Sk., 5327. Sk., 5328. Sk., 5454. Sk., Refik Tulga Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BUCA - Yıldız

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Yıldız (206/32. Sk., 242/16. Sk., 206/40. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

DİKİLİ - Kabakum

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kabakum (Kabakum 5. Sk., Kabakum 12. Sk., Ayrancı Sk., Kabakum 3. Sk., Kabakum Cumhuriyet Cd., Kabakum 4. Sk., Kabakum Kurtuluş Cd., Kabakum 6. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

FOÇA - Yenibağarası

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yenibağarası (1050. Sk., 1001/2. Sk., Kazancılı Mevkii Küme Evleri, 1054. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1016. Sk., 1040. Sk., Yenifoça Cd., Foça İzmir Karayolu Sk., 1053. Sk., 1017. Sk., 1055. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, 1001/1. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA - Hacıveli, Ilıpınar, Kemal Atatürk, Yenibağarası, Yeniköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Hacıveli (20/4. Sk., 414/1. Sk., 415. Sk., 39/1. Sk., 412/1. Sk., 438. Sk., 434/1. Sk., 20. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 409. Sk., 411. Sk., 411/1. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 430. Sk., 436. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar, Kemal Atatürk (582. Sk., 586. Sk., 577. Sk., 571. Sk., 581. Sk., 575. Sk., 580. Sk., 578. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 585. Sk., 587. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 593. Sk., Atatürk Cd., 594. Sk.), Yenibağarası, Yeniköy

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA - Kazım Dirik, Hacıveli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kazım Dirik (469. Sk., 467. Sk., 449/1. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 419/2. Sk., 419/4. Sk., 3. Sk., 408. Sk., 419. Sk., 419/3. Sk., 421. Sk., 427. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 445. Sk., 7/1. Sk., 7/2. Sk., 7/3. Sk., 8/3. Sk., 444. Sk., 3/3. Sk., 10. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., 10/3. Sk., 10/5. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk., 459. Sk., 458. Sk., 441. Sk., 460. Sk., 448. Sk., 447. Sk., 446. Sk., 468. Sk., 466. Sk., 472. Sk.), Hacıveli (407. Sk., 412. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARABURUN - Bozköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 16:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Akçekilise Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN - İskele

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 17:00 - Süre: 7 Saat

  • Konum: 2270. Sk., Bodrum Cd., 2297. Sk., 2259. Sk., 2260. Sk., 2299. Sk., Yaghane 2. Sk., 2282. Sk., Yaghane 1 Sk., Halil Altın Cd., Bodrum İçi Sk., Azmak Sk., 2298. Sk., 2197. Sk., Deniz 4 Sk., 2293. Sk., 2261. Sk., 2273. Sk., 2262. Sk., 2269. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KARŞIYAKA - Şemikler

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 6279. Sk., Ordu Blv., 6287. Sk., 6269/1. Sk., 6269. Sk., 6278. Sk., 6297. Sk., 6270. Sk., 6276. Sk., 6271. Sk., 6287/3. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA - Bahçelievler

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: 1828/6. Sk., 1828/7. Sk., 1833. Sk., Girne Blv., Gün Sazak Blv., Rüştü Sardağ Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KİRAZ - Mersinlidere, Olgunlar, Örencik, Sırımlı, Mavidere

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Körkuyu Küme Evleri, Gedik Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, Olgunlar Küme Evleri, Ceritler Küme Evleri, Mavidere Küme Evleri, Karaismeller Küme Evleri, Avgan Küme Evleri, Zeybekler Küme Evleri, Örencik Küme Evleri, Avcılar Küme Evleri, Göçmen Küme Evleri, Sırımlı Merkez Sk., Cıngıllar Küme Evleri, Kozağaç Küme Evleri, Yukarı Konak Küme Evleri, Mavidere Köyü İç Yolu, Mavidere Yolu, Yeni Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KONAK - Alsancak

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 1478. Sk., 1477. Sk., 1476/1. Sk., Kıbrıs Şehitleri Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENEMEN - İncirli Pınar, Zeytinlik, Gölcük

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 104. Sk., 104/2. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., 9403. Sk., 141. Sk., 140. Sk., 139. Sk., 138. Sk., 135. Sk., 133. Sk., 132. Sk., 108/1. Sk., 108. Sk., 107. Sk., 105. Sk., 103/1. Sk., 103. Sk., 104/1. Sk., 102. Sk., 101. Sk., 9107/1. Sk., 9023. Sk., 9022. Sk., 22/1. Sk., 9028/1. Sk., 9028. Sk., 9011. Sk., 9412. Sk., 9410. Sk., 9408. Sk., 9402. Sk., 9401. Sk., 9400. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN - Hatundere

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Eski Foça Asfaltı Cd., Hatundere Foça Yolu Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş - Kemer

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Kemer (Başalan Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş - Cevizalan

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:15 - 15:15 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Cevizalan

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tire - Turan, İbni Melek

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Turan (Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 1.Namazgah Kümeevleri, Çakallık Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Torbalı - Fevzi Çakmak

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Fevzi Çakmak (40. Sk., 40/1. Sk., 36/1. Sk., 38. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 51. Sk., 8157. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı - Atatürk, Karşıyaka, Yemişlik

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Atatürk (Bekir Sakarya Cd., 6001. Sk., 1617. Sk., 1539. Sk., 1537. Sk., 1535. Sk., 1533/1. Sk., 1533. Sk., 1532. Sk., 1530. Sk.), Karşıyaka (7. Cd.), Yemişlik (6012. Sk., Aydın Cd., 6006. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6008. Sk., 6010. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Urla - Zeytineli

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:30 - 16:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Zeytineli (Yukarı Mahalle Küme Evleri, Cumhuriyet Cd., Şahin Bayhan Sk., Kabasakal Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

20 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Türkiye
