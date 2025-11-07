2 gündür kayıp olan çift devrilen traktörün altında bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Hasan (62) ve Ayşe Çelik (63) çiftinden 2 gündür haber alınamıyordu. Talihsiz çiftin devrilne traktörün altında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Hasan Çelik ve eşi Ayşe Çelik, 5 Kasım'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmasına izin verilen budanmış odunları almak için traktörle ormana gitti.

KAYBOLAN ÇİFT 2 GÜN SONRA BULUNDU

Yakınları, odun toplamaktan gönmeyen çifti arama çalışması başlattı. Bugün sabah saatlerinde ormanda devrilen traktörü bulan mahalleli, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, devrilen traktörün altında Hasan ve Ayşe Çelik'in 1 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinden sonra çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, Hasan Çelik'in kullandığı 20 DL 669 plakalı traktörün patika yolda rampayı çıkarken devrildiği ve çiftin aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

